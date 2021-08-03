Samanyolu Haber /Dünya / Restoran ve spor salonlarına giriş için aşı kanıtı istenecek /03 Ağustos 2021 23:04

Restoran ve spor salonlarına giriş için aşı kanıtı istenecek

ABD'nin önemli şehirlerden olan New York'ta belediye başkanlığı sınırları çerçevesinde artık restoranların kapalı alanları ve spor salonlarına giriş için koronavirüs aşı kanıtı isteneceği belirtildi.

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New York Belediye Başkanlığı sınırları çerçevesinde, restoranların kapalı alanları ve spor salonlarına giriş için müşterilerden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptırdığına dair belge isteneceği belirtildi.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, New York Belediyesine ait 5 ilçe merkezinde kapalı alanlardaki yeme-içme, spor ve eğlence gibi etkinlikler için aşı kartının zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Blasio, "Toplumumuza tam olarak katılmak istiyorsanız, aşı olmalısınız. Herkes bu konuda hemfikir olmayacak ancak önlemler hayat kurtarıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, 16 Ağustos'ta New York'ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamayla, ABD'de bu tür bir uygulamayı uygulamaya geçiren ilk büyük şehir olacaklarını söyledi.

Blasio, geçen hafta, şehir çalışanlarının eylül ortasına kadar aşılanmaları veya haftalık testlere tabi tutulmaları gerektiğini duyurarak, aşı yaptıracak şehir sakinleri için 100 dolarlık teşvik teklif etmişti.

Resmi verilere göre, New York'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 66'sı iki doz aşılarını yaptırdı.
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