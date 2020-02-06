Samanyolu Haber /Ekonomi / Restoran zinciri iflas etti /06 Şubat 2020 11:36

Restoran zinciri iflas etti

Restoran zinciri Lunch Box için mahkemeden iflas kararı çıktı. Bu kararın ardından, markanın bağlı olduğu iki şirket için tasfiye süreci başladı.

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İstanbul dahil üç ilde toplam 11 şubesi bulunan Lunch Box için mahkeme iflas kararı verdi.

Diken’den Ali Yılmaz’ın haberine göre İstanbul’da Mall Of İstanbul, Metro City, CapaCity ve Forum İstanbul gibi AVM’lerde şubesi bulunan Lunch Box için geçen yıl konkordato talep edilmişti.

KONKORDATO İLE KORUMAYA ALINMIŞTI 

Mahkeme yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı vermişti. Anılan kararla birlikte şirketler, alacaklılara karşı korumaya alınmıştı.

Süreç devam ederken gelen olumsuz raporlarla birlikte mahkeme, Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. ve Turizm ve Dış Ticaret Limited Şti. ile Dünya Mutfağı Gıda Sanayi Ticaret Limited Şti.’nin konkordato talebini reddetti.

Kararla birlikte, konkordato komiser heyetinin görevi sona erdi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 30 Ocak’taki kararı sonrası iki şirket için de tasfiye süreci başladı.

Erkan Şahintürk’ün sahibi olduğu Lunch Box, yeme içme sektörünün bilinen markalarından biri konumundaydı. Markanın İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri’de 11 şubesi bulunuyordu.
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