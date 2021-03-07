Restoranda oturmak bulaştırıyor

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky Beyaz Saray'da verdiği brifingde "Bunların hepsi çok tutarlı. Maske taktığınızda vakalarda ve ölümlerde düşüş yaşıyorsunuz. Yüz yüze restoranda yemek yediğinizde vaka ve ölümlerde artış oluyor" dedi.







Euronews'te yer alan çalışma, bazı eyaletlerin maske takma zorunluluğunu ve restoranlara dönük kısıtlamaları kaldırdığı sırada yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Teksas, sağlık yetkililerinin tüm itirazlarına rağmen Covid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği ve maske kuralının kaldırıldığı en büyük eyalet olmuştu.





CDC'nin mart ile aralık 2020 arasındaki dönemi inceleyen raporu örneğin temmuz ayında on eyalette hastalığı kapan kişilerin daha çok restoranlarda yemek yediğine işaret etti. Maske takmanın zorunlu kılındığı aynı 10 eyalette hastaneye kaldırılanların sayısının ise azaldığı gözlemlendi.





"Restoranların kapanması değil kurallara harfiyen uyulması gerekli"





Sosyal mesafe ve maske gibi koronavirüsten korunmak için hayati öneme sahip kuralların çok özenli şekilde restoranlarda uygulanması gerektiğinin altını çizen CDC, bu şekilde yeni kısıtlamaların ve kapanmaların da önüne geçilebileceğinin altını çizdi.





CDC, açık havada yemek servisi yapılmasının içeride ise uygun bir havalandırma sisteminin olmasının gerektiğini, çalışanların sürekli, müşterilerin ise yemek yemediği sırada maske takmasının virüse karşı alınacak başlıca önlemler olduğuna dikkat çekti.