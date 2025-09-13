Samanyolu Haber /Gündem / Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı /13 Eylül 2025 13:19

Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB soruşturması kapsamında da tutuklandı.

SHABER3.COM

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ikinci kez tutuklandı.

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında yaklaşık altı aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk kez savcılığa ifade verdi.

Savcılık ifadesinin ardından Şahan, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Resul Emrah Şahan’ın irtikap eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemler neticesinde elde edilen menfaati örgüte aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” belirtildi.

Başsavcılık, etkin pişmanlık beyanları, müşteki ve tanık ifadeleri ile dosyaya sunulan delillerin incelenmesi sonucunda Şahan’ın tutuklanmasının talep edildiğini açıkladı. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda Şahan’ın tutuklanmasına karar verdi.


BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Şahan’ın ifade işleminin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gün içinde yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün göreve iade edilmesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Ahmet Özer, “kent uzlaşısı” davasında tahliye kararı almasına rağmen İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.
