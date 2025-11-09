Samanyolu Haber /Gündem / Reuters: 9 bin PKK’lıya af yolu açıldı, Türkiye'ye dönecekler /09 Kasım 2025 15:01

Reuters: 9 bin PKK’lıya af yolu açıldı, Türkiye'ye dönecekler

Reuters’a göre AKP hükümeti, 9 bin PKK’lıya Türkiye’ye dönüş yolu açacak düzenleme hazırlığında. Yetkililer, tasarının bu ay Meclis’e gelebileceğini söyledi. Çözüm süreci kapsamında iki aşamada toplam 9 bin PKK'lının Türkiye'ye dönüşüne izin verileceği öne sürüldü. Bazı PKK'lılar Türkiye'de yargılanacak. Düzenleme “genel af” sayılmayacak, 1000 PKK’lı ise üçüncü ülkelere gönderilecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli‘nin çağrısıyla başlayan çözüm süreci kapsamında gözler hükümetin önereceği yasal düzenlemelere çevrilmişken Merkezi Londra’da bulunan uluslararası haber ajansı Reuters, ismini verilmediği “üst düzey bir Ortadoğu yetkilisine” dayandırdığı haberinde, PKK’dan ayrılarak evlerine dönenleri koruyacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını aktardı.
Ajansa konuşan yetkili, söz konusu düzenlemenin bu ay içinde parlamentoya sunulmasının beklendiğini dile getirdi. Buna göre, ilk etapta silahlı suçlara karışmamış bin kişinin, daha sonra ise yapılacak bireysel incelemelerin sonucuna bağlı olarak 8 bin militanın Türkiye’ye dönüşüne izin verilecek.

Yetkili, Ankara’nın bin kadar orta ve üst düzey PKK yetkilisinin ise Türkiye’ye dönmesine izin vermeyeceğini, bu isimlerin Avrupa dahil üçüncü ülkelere yerleştirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

DEM Parti’den Açıklama
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de, PKK üyelerinin demokratik ve sosyal entegrasyonunu mümkün kılacak özel bir yasa üzerinde çalışıldığını” ve bunun “İster sivil ister militan olsun, PKK’dan dönen herkes için geçerli olacağını” vurguladı. Temel diğer yandan, kademeli bir geri dönüşün değil, herkesi kapsayan bir yöntemin benimseneceğini belirtti.

DEM Parti’den ismi gizli tutulan bir diğer kaynak ise, genel af dili kullanılmadan sadece PKK’ya özgü tek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirtti. Temel’in açıklamasının aksine, “Farklı gruplar için farklı prosedürler olacak” diyen kaynak, bazı PKK üyelerinin Türkiye’ye döndüklerinde muhtemelen soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Genel Af Olmayacak İddiası
AKP hükümeti kaynakları, bu düzenlemenin “genel af” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor. Tasarı, Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesi olan “etkin pişmanlık” hükümleri çerçevesinde şekillendirilecek. Bu maddeye göre, örgütten gönüllü olarak ayrılan ve herhangi bir suça karışmamış kişiler hakkında ceza verilmemesi mümkün.
