Reuters'e göre Erdoğan seçim yapamaz

Erdoğan’ın seçimleri kazanma ihtimalini değerlendiren ajans, “Kötü bir ekonomik durum ile birlikte Erdoğan’ın anketlerine bakarsanız gelecek 12 ayın onun için seçime uygun bir zaman olmadığını görürsünüz” değerlendirmesi yaptı.





“Erdoğan’ın Türkiye’sinin Ekonomik Mucizesi Düşmeye Başladığında” başlığıyla hazırlanan makalede, “Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yani 2023’te seçimlere gidecek. Anketler, TL’nin değer kaybetmesi, sert gerileme ve corona virüsü sebebiyle son 3 yılda geriledi” denildi.





MİLLET İTTİFAKI ÖNDE





Erdoğan’ın AKP’sinin kırsalda ve çalışan muhafazakarlarda sağlam bir tabanı olduğuna dikkat çekilen analizde, “AKP-MHP koalisyonunun muhalefetin oluşturduğu gayrı resmi ittifakın gerisinde kaldığını gösteriyor. Bu yıl Türkiye ekonomisi geri dönüş yaptı fakat son yıllardaki hasar, gıda ve temel ihtiyaçların yüzde 20’lere varan zamlanmasına sebep oldu” ifadesi kullanıldı.





12 AY SEÇİM İÇİN UYGUN ZAMAN DEĞİL





Reuters’a konuşan derecelendirme kuruluşu Fitch Rating’in Direktörü Douglas Winslow, “Kötü bir ekonomik durum ile birlikte Erdoğan’ın anketlerine bakarsanız gelecek 12 ayın onun için seçime uygun bir zaman olmadığını görürsünüz” dedi.





YOKSUL SAYISI ÇOĞALIYOR





Ajans, Gini indeksine de vurgu yaparak, gelir ve varlık dağılımı eşitsizliğinin ülkede hızla arttığına dikkat çekti. Bu endekste zengin ve fakir ayrımının 2011’den beri artış yaşandığı kaydedilirken, 2013’ten beri de 2006-2010 yılları arasında elde edilen kazanımları da yok ettiği belirtildi.





EKONOMİK BAŞARILAR BİTTİ





Reuters, “Modern Türkiye’nin en uzun süre lideri olan Erdoğan, ekonomik krizlerin ardından yönetimi düzeltme ve ekonomiyi rahatlatma vaadiyle 2002’de göreve geldi. Ekonomiyi düzeltti ve o dönemde diplomatik hamlelerle dikkat çekti. Yoksulluk ve işsizlik düştü. Üç haneli rakamlarda olan enflasyon yüzde 5’lere düştü” yorumunu yaptı.





GEZİ VE 15 TEMMUZ SONRASI





2013’te Türkiye’de yaşanan Gezi Parkı olaylarının kritik bir eşik olduğunu yazan Reuters, “Erdoğan, hükümetinin Gezi Parkı’ndaki protestoları bastırması birçoklarını şoke etti. Analistlere göre 15 Temmuz’daki darbe girişimi ile birlikte alınan kararlar Türkiye’nin ekonomik refahını daha da kötü hale getirdi” ifadesine yer verdi.





“TÜRKLER DÖVİZİ ELLERİNDE TUTUYOR”





Ekonomi ile ilgili bazı kritik yetkililerin AKP’den ayrılması ile birlikte analistler parti içerisinde çatlaklar oluştuğunu söylerken, “2013’ten beri TL, dolar karşısında değerini yüzde 75 kaybetti. Bunun yarısından çoğu son 3 yılda oldu. Şimdi birçok Türk dövizini elinde tutmayı tercih ediyor” yorumunu yaptı.





227 MİLYAR DOLAR DÖVİZ HESABI VAR





Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre Temmuz 2021 itibariyle Türkiye’de yaşayan vatandaşların bankalarda 227 milyar dolar döviz mevduatı bulunuyor. Yastık altındakilerle birlikte bu rakamın daha fazla olduğu kaydediliyor.