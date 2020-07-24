Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters anketi: Türkiye'de büyük kriz /24 Temmuz 2020 14:14

Reuters anketi: Türkiye'de büyük kriz

Reuters anketine göre Türk ekonomisi bu yıl Corona virüsünün etkisi ve düşen talep nedeniyle çok fazla daralacak.

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Ülke içinde ve dışında 42 ekonomistin katılımıyla 21-23 Temmuz tarihlerinde yapılan ankete göre Türk ekonomisinde bu yıl yüzde 4,3’lük bir daralma bekleniyor. Salgının etkisini hissettirdiği ikinci çeyrekte 12,2 üçüncü çeyrekte de yüzde 3,1’lik bir küçülme öngörülüyor.

Ancak ekonominin önümüzdeki yıl yüzde 4,5 oranında büyümesi bekleniyor.

Corona virüsü salgını öncesinde hükümetin 2020 yılı için yüzde 5 oranında büyüme tahmini bulunuyordu.

Türk ekonomisi son olarak 2009 yılında yüzde 4,7 oranında daralma yaşamıştı. 2010-2018 yılları arasında ortalama büyüme oranıysa yüzde 5’in üzerinde gerçekleşmişti.

Ankete katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu yılın sonuna kadar politika faiz oranını yüzde 8’e kadar indireceğini tahmin ediyor.

Türkiye’nin kriz öncesi gayri safhi yurt içi hasıla değerine de 2022 yılının ortalarında ulaşabileceği tahmin ediliyor.
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