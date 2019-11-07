Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters anketinde dolar tahmini yükseldi /07 Kasım 2019 21:09

Reuters anketinde dolar tahmini yükseldi

Reuters’ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik düzenlediği ankette lira tahmini veren 20’den fazla kurumun tahminleri dolarda yükselişe işaret ediyor.

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Buna göre, dolar/TL’nin bir ay sonra 5.80, üç ay sonra 6, altı ay sonra 6.2335, 12 ay sonra ise 6.4150 olması bekleniyor.Ekim anketinde dolar/TL’nin 12 ay sonra 6.30 seviyesinde olması bekleniyordu.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Reuters anketine göre yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden liranın 2019’u, finansal krizle sarsılan Arjantin para birimi pesonun ardından en zayıf performans gösteren ikinci para birimi olarak tamamlaması bekleniyor.

Reuters anketi, gelişmekte olan piyasa para birimlerinin belirsizlikle dolu yeni bir yıla girmeleri ve küresel ekonominin senkronize bir yavaşlama belirtileri göstermesi nedeniyle, küresel ‘ticaret savaşı’ndan uzak durmaları gerekeceğini gösterdi.
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