Reuters büyüme tahminlerini revize etti: Toparlanma bekleniyor

Reuters'ın 17 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre, üçüncü çeyrek GSYH tahminleri yüzde 0.2 daralma ile yüzde 1.6 büyüme bandında yer alıyor. Yılın tamamında yüzde 0.5 büyüme beklenirken, tahmin aralığı yüzde 0.9 daralma ile yüzde 0.8 büyüme bandında bulunuyor.







Türkiye ekonomisi geçen yıl yaşanan ve TL’nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 30 değer kaybettiği, enflasyon yükselirken iç talebin ciddi zayıflamasına neden olan kur krizi sonrası resesyona girmişti. Ancak enflasyonun ağırlıklı baz etkisiyle ekimde tek haneye gerilemesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası kredi büyümesinin hızlanmasıyla ekonomide toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.





KREDİ BÜYÜMESİ BEKLENENİN ÜZERİNDE ARTTI





Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, diğer çeyreklerle karşılaştırıldığında özel tüketimde bir miktar daha iyi bir performans görüleceğini, stoklar tarafının da destekleyici olacağını belirtirken; yıllık olumlu baz etkisinin ise en önemli faktör olduğunu söyledi.





Gökşen, şöyle devam etti: “Diğer taraftan aslında geçtiğimiz çeyreklerde rekor seviyede büyümeye katkı sağlayan ihracatın katkısının ciddi anlamda azaldığını görebiliriz. Kredi büyümesi beklenilenin üzerinde arttı ve güven endekslerindeki düzelme ılımlı toparlanmaya işaret etti. Bu gibi faktörlerle birlikte üçüncü çeyrek ve yılsonu için büyüme beklentileri de pozitife döndü.”





YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİMİZ YÜZDE 0.5





Gökşen, yılın son çeyreğinde olumlu baz etkisinin çok daha güçlü olması sebebiyle daha güçlü bir pozitif büyüme beklediklerini söyleyerek, “Dördüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5 gibi bir büyüme tahmin ediyoruz. Yıl sonu içinse tahminimiz yüzde 0.5 ancak biraz daha yüksek gelebilir” dedi.





Reuters’in 9-17 Ekim tarihleri arasında tahminleri topladığı ve 53 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 2019 yılı için bir önceki anketteki yüzde 1.5 daralma beklentisi yüzde 0.3 daralmaya revize edilmişti. Türkiye ekonomisi en son 2009 yılında yüzde 4.7 ile daralma kaydetmişti.





YENİ EKONOMİ PROGRAMI HEDEFLERİ





Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) büyüme hedefi 2019 için yüzde 0.5, 2020 ve 2021’de yüzde 5 öngörüldü. Türkiye ekonomisi, 2017’de iç talep ağırlıklı yüzde 7.4 büyümüştü. Bu dönemde aşırı ısınma tartışılırken ekonomi 2018’in ilk çeyreğine yüzde 7.2 seviyesinde yüksek bir büyüme ile başladı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 5.3’e, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6’ya yavaşladıktan sonra son çeyrekte ise yüzde 3 daralma yaşandı.





KRİTİK VERİ 2 ARALIK’TA AÇIKLANIYOR





Bu yılın ilk çeyreğinde ise TL’deki sert değer kaybı ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre ekonomi yüzde 2.6 küçüldü. Türkiye ekonomisi yüzde 5’in üzerinde büyüme potansiyeline sahip ancak ABD ile ilişkiler ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ticaret savaşları nedeniyle küresel büyüme endişeleri ve yerli yatırımcının yüksek döviz talebi TL’de değer kaybına, makro verilerde de bozulmaya neden olmasıyla baskı altında. TÜİK 2019 üçüncü çeyrek GSYH verilerini 2 Aralık’ta saat 10.00’da açıklayacak.



