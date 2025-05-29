Reuters duyurdu: Suriye ile dev anlaşmanın altından Cengiz ve Kalyon çıktı!

Reuters'in haberine göre, 7 milyar dolarlık anlaşmaya imza koyan şirketler grubuna Katarlı UCC Holding önderlik ediyor. Şirketten yapılan açıklama ile Elektrik üretim anlaşmasının detayları da ortaya çıktı.





Anlaşma kapsamına dahil olan şirketler arasında Power International USA LLC ve Türkiye merkezli Kalyon GES Enerji Yatırımları ve Cengiz Enerji Sanayi de bulunuyor.





Katarlı şirketin 28 Mayıs 2025 tarihli davet mektubunda yeni Suriye yönetiminin doğalgaz ve güneş santralleri üretim kapasitesini 5 BİN megawatt artırmak istediği vurgulandı.





Anlaşma, toplam 4 bin megavat (MW) kapasiteli dört adet doğalgaz kombine çevrim (CCGT) santrali ile Suriye'nin güneyinde 1000 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin inşasını kapsıyor. Projeler tamamlandığında, Suriye'nin elektrik ihtiyacının yarısından fazlası karşılanacak.