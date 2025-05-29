Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters duyurdu: Suriye ile dev anlaşmanın altından Cengiz ve Kalyon çıktı! /29 Mayıs 2025 23:01

Reuters duyurdu: Suriye ile dev anlaşmanın altından Cengiz ve Kalyon çıktı!

Suriye'de Esad yönetiminin görevden ayrılmasının ardından ülkede yeniden düzen kurulma çalışmaları sürüyor. Suriye yönetimi elektrik üretim alanında Kalyon ve Cengiz Enerjinin de içinde bulunduğu konsorsiyumla 7 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

SHABER3.COM

Reuters'in haberine göre, 7 milyar dolarlık anlaşmaya imza koyan şirketler grubuna Katarlı UCC Holding önderlik ediyor. Şirketten yapılan açıklama ile Elektrik üretim anlaşmasının detayları da ortaya çıktı.

ANLAŞMA BÜYÜK BİR ORTAKLIKLA YAPILACAK

Anlaşma kapsamına dahil olan şirketler arasında Power International USA LLC ve Türkiye merkezli Kalyon GES Enerji Yatırımları ve Cengiz Enerji Sanayi de bulunuyor.

5 BİN MEGAWATT ÜRETİM KAPASİTESİ

Katarlı şirketin 28 Mayıs 2025 tarihli davet mektubunda yeni Suriye yönetiminin doğalgaz ve güneş santralleri üretim kapasitesini 5 BİN megawatt artırmak istediği vurgulandı.

SURİYE ELEKTRİK İHTİYACININ YARISINI KARŞILAYACAK

Anlaşma, toplam 4 bin megavat (MW) kapasiteli dört adet doğalgaz kombine çevrim (CCGT) santrali ile Suriye'nin güneyinde 1000 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin inşasını kapsıyor. Projeler tamamlandığında, Suriye'nin elektrik ihtiyacının yarısından fazlası karşılanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters duyurdu: Suriye ile dev anlaşmanın altından Cengiz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:41