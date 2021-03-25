Reuters: 'Erdoğan Biden'a zorluk çıkaracak'

Analizde, "Erdoğan'ın 'Önce Türkiye' yaklaşımı Biden'ı zorlayacak" ifadeleri dikkat çekti.Biden, Başkan seçildiğinden bu yana çok sayıda dünya liderini ararken Erdoğan'ı aramazken, bu durum ABD Başkanı'nın Erdoğan rejimine yönelik S-400'ler nedeniyle bir tepkisi olarak yorumlanıyor.





Retuers'da yer alan analizde, iki liderin beş yıl önce bir araya geldiği ve Biden'ın Erdoğan'a, "Biz Suriye’ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı.





Biden, darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'i ziyaret etmiş ve destek vermişti. Biden’ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, “2016 yılından beri Türkiye lideri Libya’daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya’dan silah aldı, Doğu Akdeniz’de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu” hatırlatmasını yaptı.