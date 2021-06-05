Samanyolu Haber /Gündem / Reuters: Erdoğan konuşmazsa... /05 Haziran 2021 10:28

Reuters: Erdoğan konuşmazsa...

Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın geçen yıl olduğu gibi Karadeniz'de "gaz müjdesi" vererek Türk Lirası'nın değer kaybetmesini önleme numarasına başvurduğunu, bunun yerine faizleri düşürmekten bahsetmeyip "sessiz kalmasının" TL'nin değerini korumak için daha etkili bir çözüm olacağı yorumunu yaptı.

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Reuters haber ajansı, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de gaz bulunduğuna ilişkin açıklaması öncesi yapacağı açıklamanın, değer kaybetmekte olan Türk Lirası’nı kurtarmayacağı yorumunda bulundu.

Dasha Afanasieva imzalı yorumda, “Erdoğan eski oyunlarına devam ediyor. Devlet medyasına göre, Türk liderin Karadeniz’deki doğal gazla ilgili “iyi haberi” açıklaması bekleniyor. Geçen yıl da Türkiye, Karadeniz’de Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini söylediğinde, lira ip üzerindeydi (yani durumu kritikti).” denildi.
Reuters haber başlığında Türkçe'de ironik bir anlama gelebilecek ifade kullandı ve "Gaz haberleri" dedi

Erdoğan’ın umudunun bu gaz keşiflerinin Türkiye’yi enerji ithalatına daha az bağımlı hale getireceği için Türk Lirasının değer kazanması olduğu belirtilen yorumda, bu ihtimalin düşük olduğu belirtilerek TL’nin değer kaybetmesini önleminin “daha basit bir çözümü” olduğu vurgulandı.
 
ERDOĞAN KONUŞMAYI BIRAKIRSA TL DEĞER KAZANIR

“Erdoğan, para politikasını kendi arzuladığı gibi yönetmediği gerekçesiyle üçüncü kez merkez bankası başkanını görevden aldıktan üç aydan kısa bir süre geçtiği halde daha fazla faiz indirimi çağrısında bulunarak Türk Lirasının bu hafta dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesine yol açtı. (Türk ekonomisine) bir başka darbe, Rus ve İngilizlerin bu yaz koronavirüs nedeniyle Türkiye sahillerinden uzak durması oldu.” denilen haber analizde kendisini “yüksek faiz düşmanı” olarak tanımlayan Erdoğan’ın bu şartlarda Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmesini önlemek için “sessiz kalması” zamanının geldiği eleştirisi yapıldı.
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