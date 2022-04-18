Reuters: Kanarya Adaları açıklarında 2,9 ton kokainle yakalanan 4 Türk tutuklandı

Reuters haber ajansı, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir balıkçı teknesinin yakalandığını ve teknede bulunan biri Gürcistan, 4'ü Türkiyeli mürettabatın gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını duyurdu.







Habere göre, İspanya Sahil Güvenlik görevlileri 13 Nisan'da Kanarya Adaları'nın yaklaşık 300 mil açıklarında şüpheli gözüken bir balıkçı teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 72 milyon euro olduğu tahmin edilen 2,9 ton kokain bulundu.





Haberde, yakıt depolarına gizlenen kokainlere el konulduğu ve teknedeki 4'ü Türkiye ve biri Gürcistan vatandaşı olan beş kişinin İspanya Sivil Muhafızları'na teslim edildiği belirtildi. "AKT-1" isimli balıkçı teknesinin Las Palmas limanına çekildiği belirtilen haberde, tutuklanan kişilerin kim olduğu açıklanmadı.