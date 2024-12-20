Samanyolu Haber /Dünya / Reuters: Mazlum Abdi, ‘PKK için eve dönme vakti’ dedi /20 Aralık 2024 00:02

Reuters: Mazlum Abdi, ‘PKK için eve dönme vakti’ dedi

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile bir ateşkese varılması durumunda Suriyeli olmayan savaşçıların ülkeden çekilmesini teklif etti.

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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırı başlattı.

Washington yönetimi, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde bulundu, ABD Dışişleri Bakanlığı çarşamba günkü açıklamasında Menbic’de varılan ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

SDG Genel Komutani Mazlum Abdi, bugün Reuters'a açıklamalarda bulundu. Abdi, Suriyeli Kürt güçleri desteklemek için Orta Doğu’num dört bir yanından Suriye'ye gelen Kürt savaşçıların, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile yaşanan çatışmalarda ateşkese varılması halinde ülkeyi terk edeceklerini söyledi.

Mazlum Abdi, PKK dahil Suriye dışından Kürt savaşçıların destek için ülkeye girdiğini ilk kez teyit etmiş oldu. Abdi, PKK savaşçılarının yardım için Suriye'ye geldiğini kabul etmekle birlikte, SDG'nin PKK ile organizasyonel bir bağının bulunmadığını savundu.

Abdi açıklamasında "Yeni gelişmeler nedeniyle savaşımızda bize yardımcı olan savaşçıların başları dik bir şekilde kendi bölgelerine dönmesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Türkiye destekli Suriyeli grupların Kobani'ye saldırmaya hazırlandıklarını belirten Abdi, SDG güçlerinin bölgeden çekilmesi teklifinde de bulundu. Abdi, "tam bir ateşkes" durumunda Kobani'nin Suriyeli bir güvenlik gücüne teslim edilebileceğini, ABD askerlerinin de bölgeyi denetleyebileceğini kaydetti.

Ancak Reuters'a konuşan, ismi verilmeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, SDG ile bir ateşkes anlaşmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekât düzenlemesi olasılığına ilişkin soruya, "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" yanıtını vermişti.
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