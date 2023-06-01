Samanyolu Haber /Politika / Reuters: Mehmet Şimşek'in bakanlığı neredeyse kesin /01 Haziran 2023 07:19

Reuters: Mehmet Şimşek'in bakanlığı neredeyse kesin

Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda hazine ve maliye bakanlığına eski bakanlardan Cevdet Yılmaz'ın getirilebileceği, yine eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın da ekonomiyle ilgili bir bakanlığa dönebileceği belirtiliyor.

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Yeni hükümette ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Reuters dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Şimşek'in maliye bakanı ya da ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede yer alacağını yazdı.

2009 ve 2018 yılları arasında maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapan Şimşek'in performansı finans piyasalarınca başarılı bulunuyordu. Şimşek'in yeniden dümene geçecek olması yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki politikalardan uzaklaşma sinyali olarak yorumlanıyor.

Reuters'e konuşan yetkililerden biri ortodoks politikalara keskin bir dönüşden ziyade karma önlemler alınacağını ve kademeli bir değişim beklendiğini aktardı.

Yetkililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski kabineyi çarşamba günü son bir kere toplayıp, cumartesi günü yeni bakanları açıklayacağını belirtti.

Yani kabinede Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MIT Başkanı Hakan Fidan'ın da çok yüksek ihtimalle yer bulması bekleniyor.

Yine de dört kaynak son kararı Erdoğan'ın vereceğine ve fikrinin değişebileceğine dikkat çekti.

Yetkilier Erdoğan'ın Şimşek'i cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayı düşündüğünü fakat Şimşek'in doğrudan icraatın başında olmak istediğini bu nedenle halihazırdaki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine gelebileceğin aktardı.

Reuters'e konuşan yetkililerden biri Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda hazine ve maliye bakanlığına eski bakanlardan Cevdet Yılmaz'ın getirilebileceğini, yine eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın da ekonomiyle ilgili bir bakanlığa dönebileceğini belirtti.

Yetkililer Merkez Bankası başkanının da değişebileceği sinyalini verdi

Bazı uzmanlarsa Şimşek'e rağmen Erdoğan'ın ekonomi politikalarında strateji değişimine izin vermeyeceği görüşünde.
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