Reuters: Merkez Bankası doları tutmak için 100 milyar dolar sattı

Merkez Bankası’nın (TCMB) herhangi bir ihale düzenlemeden kamu bankaları vasıtasıyla döviz satmaya devam ettiği belirtildi. “Arka kapı satışları” diye bilenen yöntemle satılan döviz tutarı hakkında farklı iddialar ortaya atılmıştı.







Uluslararası haber ajansı Reuters bugün arka kapıdan satılan döviz tutarına dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Reuters, TCMB doların yükselişini önlemek için piyasaya 100 milyar dolar sattığını yazdı.





DÖVİZ REZERVİ EKSİDE İKEN NASIL DOLAR SATIYOR?

Reuters kaynaklı habere göre ismi açıklanmayan bazı bankacılara atıf yapılan haberde, ‘“Bankacının hesaplamalarına göre, Merkez Bankası döviz kurunu istikrara kavuşturmak için elde ettiği 100 milyar doları piyasaya geri sattı.” denildi.





Haberde şu ifadelere yer verildi: ‘Yetkililer, bir yıl önce yaşanan tarihi bir kur çöküşünün ardından benimsenen politikanın, piyasanın arz ve talebini hassas bir şekilde dengelemek için büyük ölçüde ihracat gelirlerinden, yabancı konut alıcılarından ve diğer kaynaklardan elde edilen yabancı fonlara dayandığını da sözlerine ekledi.”





Swap (dolar-TL takası) mekanizması ile temin ettiği dövizler hariç tutulduğunda 4 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Merkez Bankası’nın net döviz rezervi eksi (-) 55 milyar dolar. Altın dahil brüt döviz rezervi ise, 114 milyar dolar.



