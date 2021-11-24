Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters: Merkez Bankası ile BAE arasında swap görüşmesi var /24 Kasım 2021 19:20

Reuters: Merkez Bankası ile BAE arasında swap görüşmesi var

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün (24 Kasım) Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor.

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Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak Reuters’a bilgi vererek Kavcıoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği görüşmeleri doğruladı. Merkez Bankası'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kavcıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'ni karşılamaya gitmesi de fotoğraflara yansıdı.Abu Dabi yetkililerinin bugün Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette ülkeye doğrudan yatırımları da kapsayan bir dizi yatırım anlaşması imzalanıyor.

Türkiye ve BAE, 10 yıl önce gerçekleşen Arap ayaklanmalarından bu yana bölge ülkelerinde nüfuz sahibi olabilmek için birbirleriyle rekabet ediyor.

İki ülke Libya’daki iç savaşta karşı tarafları desteklemişti ve ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları Doğu Akdeniz ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimde de kendini göstermişti.

Gerilim sonrası iki ülke arasında ilk kez bu kadar kapsamlı ekonomik anlaşmalar imzalanıyor.Swap anlaşmaları ise iki ülke arasında genel olarak lokal para cinsinden ticareti geliştirmek için kullanılıyor. Öte yandan bu anlaşmalar TCMB’nin brüt rezervlerini daha da yukarıya yaşıyor.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.
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