Samanyolu Haber /Politika / Reuters: Muharrem İnce, Erdoğan'ın can simidi /05 Nisan 2023 07:22

Reuters: Muharrem İnce, Erdoğan'ın can simidi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili bir analiz kaleme alan Reuters haber ajansı, Muharrem İnce'nin seçimleri ikinci tura taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'can simidi' olabileceğini yazdı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çekilmesi yönündeki baskılara rağmen 100 bin imza toplayarak adaylığını resmileştirmişti.

Bu durumun muhalefet oylarında bölünme endişesine neden olduğu belirtilen haberde, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ın kazanma ihtimalini artırabileceğine dikkat çekildi.

Türkiye'de mart ayında yapılan son anketler Muharrem İnce'nin ortalama oy oranını yüzde 5 civarında gösteriyor. Panoramatr anketine göre ise İnce'nin oy oranı yüzde 10 seviyesinde.

Haber ajansına konuşan Panoramatr araştırma şirketi direktörü Osman Sert, seçimler yaklaştıkça İnce'nin oy oranında düşüş olabileceğini belirterek "Ancak böyle bir erime olsa bile bu seçimin ikinci tura kalmasını engellemez" dedi.


Analistlere göre İnce'ye oy verenlerin büyük çoğunluğu hükümete muhalif olan kesimlerden geliyor.

Reuters'a konuşan muhalefet blokundan üst düzey bir yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ı ilk turda yenmeyi zorlaştıracağını söyledi. Ancak aynı yetkili, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a olan desteğin yüzde 5'e düşmesi halinde ilk turda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanabileceği görüşünde.

Yine ajansa konuşan AK Parti'den üst düzey bir yetkili ise, parti tarafından yapılan anketlerde İnce'nin oy desteğinin yüzde 8-9 civarında olduğunu söyledi.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde seçimler ikinci tura kalacak. Seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak.
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