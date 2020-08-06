Reuters o belgeye ulaştı!

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının artması üzerine bir araştırma hazırladı.





Ajansın ulaştığı belgelerde, Ankara Sağlık Müdürlüğü bölgedeki hastanelere "acil" kodu ile bir talimat yazısı gönderdi.





Yazıda klinik yatakların yüzde 50’sinin ve yoğun bakım ünitesindeki bütün boş yatakların Covid-19 hastaları için ayrılması istendi. Aynı belgede "Mecburi olmayan ameliyatları da erteleyin." denildi.





Gönderilen belgede Ankara’daki yoğun bakım ünitesindeki yatakların yüzde 63’ünün dolu olduğu belirtidi.





SADECE BİR HASTANEDE 200 KORONA VAK'ASI





Reuters’a mülakat veren Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, “Yakın bir süre önce sadece bölgedeki tek bir hastanede 200 vak'a kayıtlara geçti. Sağlık çalışanları arasında enfeksiyon oranı çok yüksek. Yetkililer muhtemelen tatil sonrasındaki iki haftada bir artış öngörecek Covid-19 birimlerindeki yatak sayısını yüzde 25 artıracaklardır.” dedi.







Ankara Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç ise kabaca bir hesaplama ile başşehirde her gün 1.000 insanda Koronavirüs tespit edildiğini söyledi.





HASTALAR SAATLERCE SEDYEDE BEKLETİLİYOR





Karakoç, “Hastalar, saatlerce sedyelerde bekliyor ya da evlerine gönderiliyor. Zatürre olanlar bile yer olmadığı için evlere gönderilebiliyor. Covid-19 için ayrılmış yataklar doldu. Eğer siz toplu taşımada insanların yan yana oturmasına izin verirseniz, fabrikalarda omuz omuza çalışmasına izin verirseniz, insanları uyardığınız zaman sizi dinlemezler.” dedi.