Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine iki gün kaldı. Uluslararası medya kuruluşlarının 14 Mayıs seçimlerine ilgisi devam ederken, Reuters'ta çarpıcı bir analiz yayımlandı.







Samia Nakhoul imzasıyla yayımlanan, "Usta seçim kampanyacısı Erdoğan şimdiye kadarki en zorlu yarışıyla karşı karşıya" başlığı kullanıldı.





"Ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç"

Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir girdiği seçimlerden galibiyetle çıktığına işaret edilen yazıda, "Pazar günü rakibi Kılıçdaroğlu karşısında yapılacak oylamada, Türkiye'yi sert bir şekilde yöneten siyasetçinin iyi niyetli bir şekilde seçimi kabul edeceği ve ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç" yorumu yapıldı.





"Ekonomideki gidişat ve deprem felaketi Türk halkını hırpaladı"



Türkiye'deki "yeni nesil" seçmenlerin değişime özlem duyduğu vurgulanan yazıda, ekonomideki son gelişmelere işaret edilerek, "Türk Lirası'nın değer kaybı ve yaşam standardının keskin düşüşü ile şubat ayındaki deprem felaketi Türk halkını hırpaladı" ifadelerine yer verildi.





"14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olabilir"

Erdoğan'ın kazandığı art arda zaferlerle iktidarına karşı herhangi bir tepkiye toleransının azaldığına işaret edilen yazıda, "Devletin kritik kurumlarının içi boşaltıldı. Bir dönem kendisine yakın olan isimler muhalefete geçti. 14 Mayıs günü yapılacak seçimler bir dönüm noktası olabilir" denildi.





"Çok daha sert müdahale edebilir"

Erdoğan'ın yenilmesinin Türkiye'yi daha laik ve demokratik bir ülke haline getirebileceğine vurgu yapılan yazıda, "Erdoğan zafer elde ederse, uzmanlar siyasi rakiplerine ve kalan diğer bağımsız kurumlara karşı çok daha sert bir müdahale edileceğini söylüyor" denildi.