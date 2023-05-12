Samanyolu Haber /Gündem / Reuters: "Ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç" /12 Mayıs 2023 09:56

Reuters: "Ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç"

14 Mayıs seçimlerine iki gün kala Reuters'ta dikkat çekici bir analiz yayımlandı. Analizde, "Türkiye'yi sert bir şekilde yöneten siyasetçinin iyi niyetli bir şekilde seçimi kabul edeceği ve ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç" ifadeleri kullanıldı.

SHABER3.COM

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine iki gün kaldı. Uluslararası medya kuruluşlarının 14 Mayıs seçimlerine ilgisi devam ederken, Reuters'ta çarpıcı bir analiz yayımlandı.

Samia Nakhoul imzasıyla yayımlanan, "Usta seçim kampanyacısı Erdoğan şimdiye kadarki en zorlu yarışıyla karşı karşıya" başlığı kullanıldı.

"Ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç"
Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir girdiği seçimlerden galibiyetle çıktığına işaret edilen yazıda, "Pazar günü rakibi Kılıçdaroğlu karşısında yapılacak oylamada, Türkiye'yi sert bir şekilde yöneten siyasetçinin iyi niyetli bir şekilde seçimi kabul edeceği ve ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç" yorumu yapıldı.

"Ekonomideki gidişat ve deprem felaketi Türk halkını hırpaladı"
Türkiye'deki "yeni nesil" seçmenlerin değişime özlem duyduğu vurgulanan yazıda, ekonomideki son gelişmelere işaret edilerek, "Türk Lirası'nın değer kaybı ve yaşam standardının keskin düşüşü ile şubat ayındaki deprem felaketi Türk halkını hırpaladı" ifadelerine yer verildi.

"14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olabilir"
Erdoğan'ın kazandığı art arda zaferlerle iktidarına karşı herhangi bir tepkiye toleransının azaldığına işaret edilen yazıda, "Devletin kritik kurumlarının içi boşaltıldı. Bir dönem kendisine yakın olan isimler muhalefete geçti. 14 Mayıs günü yapılacak seçimler bir dönüm noktası olabilir" denildi.

"Çok daha sert müdahale edebilir"
Erdoğan'ın yenilmesinin Türkiye'yi daha laik ve demokratik bir ülke haline getirebileceğine vurgu yapılan yazıda, "Erdoğan zafer elde ederse, uzmanlar siyasi rakiplerine ve kalan diğer bağımsız kurumlara karşı çok daha sert bir müdahale edileceğini söylüyor" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters: "Ofisten sessizce çıkacağına inanmak çok güç" Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:19:39