Reuters: Piyasa şoku sonbaharda da sürebilir!

Goldman Sachs stratejisti Scott Rubner yayımladığı notta, bir sonraki satış dalgasında emeklilik fonlarının hisselerdeki ağırlığını azaltacağını ve sabit gelirli yatırımlara geçeceğine dikkat çekti.





ABD'de resesyona girme endişelerinin ve Japonya merkez bankasının döviz spekülatörlerini savunmasız yakalamasının daha büyük satışlar getireceğinden ürken büyük yatırımcılar, yazın borsalarda yaşanan şokun sonbaharda da devam etmesine hazırlanıyorlar.Fiyatların düşmesini, oynaklığı ve yatırım fonlarının satışlarını tetikleyen yoğun hisse ve döviz işlemlerinde hız yavaşlarken MSCI dünya borsaları endeksi bu hafta neredeyse yüzde 2 yükseldi.Ancak ABD istihdam piyasası ve küresel tüketici trendlerinde görülen zayıflık gösteren veriler, piyasanın yeniden sarsılmasına dair beklentilere yol açarken, milyarlarca dolarlık yatırımları yöneten varlık yöneticileri hisse satışlarına devam etme ihtimallerinin satın alma ihtimallerinden yüksek olduğunu söyledi.Fakat, yatırımcıların genelde piyasaların toparlanacağı inancıyla satışlara verdiği "düşük fiyattan alma" tepkisi yerini daha çok korkuya bıraktı.IMF eski başkan yardımcısı ve Avrupa'nın en büyük fon yönetim şirketi Amundi'nin araştırma bölümünün küresel makroekonomi kolunun başkanı Mahmood Pradhan "Bu artık sadece büyük bir finans piyasası kazasından ibaret değil, belki geçen haftayı böyle tanımlayabilirdik ancak bu daha kapsamlı" dedi.Pradhan, Bank of America'ya göre hâlihazırda hisse pozisyonlarını azaltan ve giderek nakite kayan yatırımcıların çekimser davranmaya devam etmesini bekliyor.Müşterilerinin yaklaşık 170 milyar dolar varlığını yöneten PineBridge Investments'ın birden çok varlığa dayalı fon biriminin başkanı Michael Kelly, yönettiği fonun hisse borsalarındaki ağırlığını azalttığını ve azaltmaya devam edebileceğini söyleyenlerden.Kelly, "Önümüzdeki iki ay oynaklık çok yüksek olacak" dedi.Kelly, ABD'de gelecek ay beklenen ilk faiz indiriminin ekonomiyi kurtarmak için çok geç olabileceğini de sözlerine ekledi.Yatırımcıların küresel büyüme beklentileri son sekiz ayın en düşük seviyelerine indi.Zayıf ABD istihdam verileri ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) beklenmedik şekilde faiz artırması, volatiliteye endeksli ve trendleri takip eden yatırım fonlarını ürkütüp telaşlı yatırımcıları devlet tahvillerine yönlendirirken küresel hisse piyasalarını da satışa sürükledi.BOJ'un faiz artırımına gitmesi, spekülatörlerin ucuza yen üzerinden borç alıp ABD teknoloji hisseleri gibi getirisi daha yüksek varlıklara yatırım yapmasıyla kârlı olan milyarlarca dolarlık yatırımlarda büyük yıkıma sebep oldu.JP Morgan'ın tahminlerine göre bu carry-trade işlemlerinin yüzde 70'i geri çekildi. Fakat yene bağlı para akışlarının hesaplanması daha zor ve Amundi'den Pradhan'a göre bu çekilmenin devam etme ihtimali insanların risk iştahını bastırıyor.UBS'in Avrupa hisse senedi stratejisi başkanı Gerry Fowler, risk fonu (hedge fon) satışlarının muhtemelen sona erdiğini ancak daha yavaş adım atan yatırım uzmanlarının portföylerinde ayarlamalar yapmasının genellikle dört ila altı hafta sürdüğünü söyledi.Edmond de Rothschild Investment Partners'in çoklu varlık portföy yöneticisi Marie de Leyssac, bir sonraki satışı bu fon yöneticilerinin yapabileceğini ancak ekonomik verilere göre hareket edeceklerini söyledi.Leyssac, ABD ekonomisinde sert bir yavaşlama öngörmese de, hisse senedi satın almak yerine, hisse senedi kayıplarına karşı sigorta sağlayan satım opsiyonlarını tercih ediyor.Russell Investments'ta ABD yatırımlarından sorumlu baş stratejist Paul Eitelman, ABD'de istihdam sektörüne yönelik verilerin yeniden zayıf kalması halinde bunun piyasalarda yeni bir dalgalanmaya sebep olabileceğini belirtti.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta Jackson Hole merkez bankası konferansında yapacağı konuşma ve yapay zeka devi Nvidia'nın 28 Ağustos'ta açıklayacağı bilanço piyasalardaki riskler açısından yakından takip edilecek.Pictet Asset Management'ta üst düzey varlık stratejisti Arun Sai, "Oynaklığın temelde mantıklı olduğunu düşünseniz bile riskleri artırmayı zorlaştırıyor" dedi.Fon yöneticileri, fiyatlarda büyük çaplı dalgalanmalar yaşandığında hisse senedi satın almaktan uzak durma eğiliminde.Wall Street'in "korku göstergesi" olarak nitelendirilen VIX endeksi ve Avrupa borsalarındaki dalgalanmayı gösteren endeks geçen hafta son yılların en yüksek seviyelerini gördükten sonra geriledi ancak uyarı sinyalleri göndermeye devam ediyor.Yatırımcılar VIX endeksinin çalkantılı olmasını beklediğinde yükselen bir başka gösterge olan VVIX, 100 seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve piyasalardaki çalkantının henüz bitmediğine işaret ediyor.Citi'nin hisse senedi işlemleri stratejisi başkanı Stuart Kaiser "VVIX'in 100'ün altına düştüğünü görene kadar yakından izlemelisiniz. Kilit seviye bu" dedi.