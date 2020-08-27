Reuters Türk ekonomisini yorumladı

Reuters haber ajansının yaptığı ankette verilen cevaplar, yüzde 16,6 ile yüzde 31,4 daralma beklentisi arasında değişti. Bloomberg HT Araştırma Masası'nın hazırladığı büyüme anketi sonuçlarına göre ise, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10 daralacağı yönünde.





Ankete katılan 17 kurum arasından en düşük çeyreklik büyüme tahminini paylaşan kurum, ekonominin yüzde 13.1 daralacağını, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise ekonominin yüzde 7 daralacağını öngörüyor.





Kurumların 2020 yıl sonu büyüme beklentilerinin medyan değeri ise Türkiye ekonomisinin yüzde 1.5 daralacağı yönünde.





Kurumlardan en yüksek değeri öngören kurum ekonominin yıl sonunda yüzde 0.5 daralmasını, en düşük tahmini veren kurum ise ekonominin yıl sonunda yüzde 3.8 daralmasını bekliyor.





Türkiye büyüme verisi 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretimi marta kadar üst üste altı ay artış göstermişti.





Türkiye ekonomisi de ocak ve şubat aylarındaki güçlü performans sayesinde birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 oranında büyüme kaydetti. Hükümetin 2020 yılı için büyüme hedefi yüzde 5'ti fakat koronavirüs salgını nedeniyle ekonomistler ikinci çeyrekteki sert çakılma sonrası bir daralma bekliyor.





Türkiye İstatistik Enstitüsü resmi sanayi üretimi verilerini önümüzdeki hafta açıklayacak.ac