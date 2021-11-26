Reuters, Türkiye ile alakalı çarpıcı anket sonuçlarını açıkladı

Türkiye'de Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu Mayıs'ta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59'a düşmüştü. Ardından enflasyon, son birkaç ayda TL'deki değer kaybının etkisinin fiyatlara yansıması ile yüzde 20 civarında yükselmişti. Merkez bankası politika faizi ise aynı dönemde dört puan düşüşle yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.







Ankette "Dolar/TL bir haftadan uzun süren aralıksız yükselişin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası bu hafta 13.45'e kadar ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi" denildi.





Ekonomistlerin, para politikasının ve TL'deki değer kaybının sonrasında enflasyonun mevcut yüzde 20'lerden yüzde 30'a doğru yükselmesini beklediğine dikkat çekilen ankette, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da, enflasyon için "arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklediği" hatırlatıldı.





Akaryakıt ürünlerine de öfkelendiren fiyat artışları görüldüğü belirtilen ankette, "Özellikle son dönemde ekonomistler geçişkenlik etkisinin de arttığına dikkat çekerek önce ÜFE'de sonra TÜFE'de döviz kaynaklı belirgin yükseliş yaşanacağına kesin gözüyle bakıyor" ifadelerine yer verildi.





Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin hepsi TCMB'nin kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 18.4 tahmininin üzerinde bulunuyor. Yıl sonu enflasyon için 11 kurumun medyanı yüzde 22 seviyesinde oluşurken tahminler ile yüzde 20 ila yüzde 24.7 arasında değişiyor.