Reuters: Türkiye salgında başarısız oldu, ekonomik kriz korkusu derin

Vaka ve vefat sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüs mücadele kapsamında 20 Kasım’dan itibaren hafta sonları 20.00-10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağı, 15 gün süreyle takip edilecekti. Türkiye’nin koronavirüs yasaklarında ikinci dalgayı kontrol altına almakta başarısız olduğunu söyleyen Reuters, “Doktorlar ve muhalefet daha sıkı yasaklar ve önlemler alınmasını istiyor fakat hükümet daha derin bir ekonomik krize girmemek için tedirgin” dedi.





Reuters Haber Ajansı, “Türkiye’nin Covid-19 yasakları ikinci dalgayı kontrol altına almakta başarısız oldu” başlıklı analiz yayımladı. Reuters haberde, “Koronavirüse bağlı ölümler yedi gündür artıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümetinin salgının ikinci dalgasını kontrol altına alma çabalarına rağmen halen yüksek. Türkiye bu hafta koronavirüsün de etkisiyle gerileyen ekonomisinin kendine geldiğini açıklamayı planlıyordu fakat Erdoğan’ın siyasi destek almasını sağlayan bu ekonomik iyileşme yeni bir salgınla risk altında” dedi.





ABD VE HİNDİSTAN’LA KAFA KAFAYA





Türkiye’de iki hafta önce uygulanmaya başlanan ve hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı, evden eğitim ve restoran ve işletmelerdeki oturma alanlarının kapatılması gibi önlemler alındığını hatırlatan Reuters, “Fakat bu önlemler vaka ve ölümlerin önüne geçemedi. Pazar günü 185 insan yaşamını yitirdi ve bu sayı Nisan’daki ilk dalgadaki ilk tavanın yüzde 45 üzerinde. Yeni vaka sayıları sadece ABD, Hindistan ve Brezilya’nın gerisinde. Bu ülkelerin hepsinin nüfusu Türkiye’den çok daha büyük” diye belirtti.





Cumartesi günü 30 bin 103 vaka ile en yüksek vaka sayısının açıklandığı Türkiye’de Çarşamba gününden beri asemptomatik vakaların da açıklandığını yazan Reuters, birçok ülkenin bu verileri salgının başından beri düzenli olarak paylaştığını da hatırlatarak, “Doktorlar ve muhalefet daha sıkı yasaklar ve önlemler alınmasını istiyor fakat hükümet daha derin bir ekonomik krize girmemek için tedirgin” ifadesi kullanıldı.





Türkiye’de vaka sayısı istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor. 25 Kasım tarihinde 28 bin 351 olan vaka sayısı 26 Kasım tarihinde 29 bin 132’e, 27 Kasım tarihinde 29 bin 845’e ve 28 Kasım tarihinde 30 bin 103’e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı ilk açıklandığı dünya 3. olan Türkiye daha sonraki günler ise 4. sırada yer aldı.





Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 500’ü geçti. Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız” açıklamasının ardından gözler, yeni tedbirlerin açıklanacağı Kabine toplantısına çevrildi.