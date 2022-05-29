Reuters yazdı: Türkiye kapalı kapılar ardında İsveç ve Finlandiya ile ne konuştu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet İsveç ve Finlandiya taraflarıyla bir araya geldi.







Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili problemlerinin Madrid’deki liderler zirvesine kadar çözülmesi gerektiğini belirtti.





PKK ÜYELERİYLE İLGİLİ KANITLAR TESLİM EDİLDİ

Uluslar arası haber ajansı Reuters ise görüşmeye ilişkin detaylar paylaştı. Üst düzey Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya’nın görüşmelerde resmileştirilmesi gereken sözler verdiğini söyledi. Yetkili, Türklerin Kuzey ülkelerinde olduğu belirtilen PKK üyeleriyle ilgili kanıtları muhataplarına teslim ettiğini de sözlerine ekledi.





İkinci kaynak, Türk yetkililerin iade ihtimalini bir kez daha artırdığını ve bir anlaşma için bir yol haritası üzerinde anlaşmak için acele etmediklerini vurguladı.





“TERÖR LİSTELERİNDE YER ALMAYAN İSİMLERİ SINIR DIŞI ETMEYİZ”

İsveç parlamentosunun Dışişleri Komisyonu başkanı bu ay Reuters’e verdiği demeçte, Avrupa Birliği terör listelerinde yer almayan insanları sınır dışı etmenin “tamamen düşünülemez” olduğunu söylemişti. Ancak bu açıklamadan hemen önce, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ” 1984’te Türkiye’nin ardından PKK’yı terör örgütü olarak kabul eden ilk hükümet olduğunu hatırlatmak isteriz” demişti.





Türkiye, PKK ve YPG’ye destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin NATO’ya katılımına itiraz ediyor. Ankara, ayrıca TSK’nın 2019’da Suriye’nin kuzeyine yaptığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye uygulamaya başladığı silah ambargosunun kaldırılmasını istiyor.