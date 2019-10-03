Reuters'ten flaş iddia

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran’a yönelik müeyyidelerinden korkan İranlılar birikimlerini teminat altına almak için ülkelerindeki kanunları çiğniyor.





İranlılar, Türkiye’de emlak satın almaya ve pasaport edinmeye yöneliyorlar.







Reuters'in haberine göre, para transferi limitini aşan İranlılar, Iraklıların ardından Türkiye’de en fazla mülk alan ikinci yabancı millet oldu.





KÂĞIT ÜZERİNDE YÜZLERCE ŞİRKET KURULDU





İran vatandaşlarının yaptırımları aşabilmek için “şüpheli para transferleri” yapmak zorunda kaldıkları ve bu para transferlerinin gerçekleşebilmesi için Türkiye’de kâğıt üzerinde yüzlerce şirketin kurulduğu bildirildi.







İranlıların, İstanbul’da ev alabilmeleri için yaptığı para transferlerinin bazılarının yasa dışı olduğu ve ülkelerine dönmesi halinde para aklamaktan tutuklanabilecekleri kaydediliyor.





AKP, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINA GİRİŞ BEDELİNİ UCUZLATTI





İranlıların Türkiye'ye yönelmesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’nin İran’a yönelik müeyyidelerini tanımadığını açıklamasının etkili olduğu ifade ediliyor.





Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ile başlayan ekonomik kriz sonrası AKP hükumeti yabancıların vatandaşlık edinmesini kolaylaştırdı.





Bu bağlamda vatandaşlık almak için satın alınacak mülkün değeri 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. Türkiye’de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ev fiyatları da yüzde 11,2 oranında düştü.





Resmi verilere göre, Türkiye’de İranlılar tarafından satın alınan ev sayısı bu yılın ilk 8 ayında neredeyse iki katına çıktı.





Ankara’nın vatandaşlık için gereken yatırım eşiğini indirmesinin ardından geçen yıl 981’den fazla yabancı Türk vatandaşı oldu. Bu kişilerden 250’si İranlıydı.



