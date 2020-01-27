Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'den siber saldırı açıklaması /27 Ocak 2020 19:34

Reuters'den siber saldırı açıklaması

Uluslararası Haber Ajansı Reuters’in, 2 İngiliz ve bir ABD’li güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, aralarında Kıbrıs, Yunanistan ve Irak’ın da olduğu ve bakanlıklar, büyükelçilikler, güvenlik servisleri ile ticari şirketleri de hedef alan en az 30 kuruluşa düzenlenen siber saldırıların arkasında “Türkiye hükümetinin çıkarları doğrultusunda hareket eden hackerlar” olduğu iddia edildi.

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Sözkonusu güvenlik kaynaklarının bu iddiayı 3 unsura dayandırdığı belirtilen haberde, bu unsurlar ise “saldırıya uğrayanların kimlikleri ve konumları”, “Türkiye’ye kayıtlı altyapılardan yöneltildiği belirtilen önceki saldırılarla benzerlikleri” ve “gizli istihbarat değerlendirmeleri” diye açıklandı. Ancak sözkonusu kaynaklar bu istihbarat değerlendirmelerine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

Reuters konuyla ilgili Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın bir yorumda bulunmadığını açıklarken, bir Türk yetkilinin Türkiye’nin sıklıkla siber saldırıların kurbanı olduğunu söylediğini aktardı.

Kıbrıs hükümetinden yapılan açıklamada ilgili kurumların sözkonusu saldırılardan haberdar olduğu ve kontrol altına almak üzere harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada “Ulusal güvenlik gereği ayrıntılara ilişkin yorum yapmayacağız” denildi.

Yunanistan hükümetinden yetkililer ise hükümetin e-posta sisteminin ifşa olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı. Irak hükümeti ise herhangi bir yorumda bulunmadı. Haberde Irak hükümetinin ulusal güvenlik danışmanın da e-postası hacklenenler arasında olduğu belirtildi.

Reuters Kıbrıs, Yunanistan ve Irak’taki kurum ve kişileri hedef alan siber saldırıların 2018’in sonu ve 2019’un başlarında gerçekleştiğini bildirirken, haberde iddialarına yer verilen güvenlik kaynaklarının daha yaygın siber saldırı serisinin ise halihazırda devam ettiği bilgisi verdiğini yazdı.
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