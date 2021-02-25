Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'e göre 'adı yetti' /25 Şubat 2021 10:34

Reuters'e göre 'adı yetti'

Reuters haber ajansının Türkiye ekonomisine ilişkin analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak dönemine ait ekonomi politikalarını savunmaya başladığı bir zamanda TL'nin bu yılki kazanımlarının neredeyse yarısını kaybettiğine dikkat çekildi.

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Türk Lirası, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan euronews haberinde de belirtildiği üzere, gelişmekte olan ekonomiler arasında bu yıl dolar karşısında en fazla yükselen para birimiydi.

Dolar karşısında 7 seviyesinin altını gören TL, 24 Şubat Çarşamba günü gün içinde 7.25 seviyesini gördü. Reuters haber ajansı analizinde bu yükseliş, Türk hükümetinin Berat Albayrak dönemi politikalarını savunmasına bağlıyor.

Tayyip Erdoğan, "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." demişti.

Berat Albayrak, kuru kontrol altında tutmak için radikal politikalara başvurmak ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin erimesine neden olmakla eleştiriliyor.

Reuters analizine göre, rezerv kayıpları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasa üzerinde baskı oluşturuyor. Dolardaki yükseliş de bundan kaynaklanıyor.


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