Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters'in dolar anketi şaşırttı: Bakın kaç lira olacak diyorlar... /13 Ekim 2020 11:40

Reuters'in dolar anketi şaşırttı: Bakın kaç lira olacak diyorlar...

Reuters'in yaptığı ankete göre Dolar/TL’de 12 ay sonrası için beklenti 8.00 TL. Yani Türk Lirası 12 ayda sadece %3 değer kaybedecek. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %10-12 bandında seyredeceği öngörülerine göre, TL reel olarak değer kazanacak.

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Reuters’in her çeyrek düzenlediği Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ, Piyasalar = GOP) FX anketine göre, GOÜ para birimlerinde önümüzdeki altı ayda çok çalkantılı bir seyir bekleniyor. “More trouble ahead for erratic emerging market currencies – Reuters poll” başlıklı habere göre, önümüzdeki altı ayda GOÜ DX dolara karşı ortalama %2 kadar prim yapabilir. Ankette, TL için bir de müjde var:  Beklentiler artık devalüasyonun sonuna yaklaşıldığını işaret ediyor.

Paraanaliz.com'da yer alan haberde, ankete katılan stratejistlere göre, GOÜ FX için başlıca pürüzler ABD başkanlık seçimi ve sonrasında ortaya çıkacak belirsizlik ve ekonomilerin hız kaybetmesi. Son anketlere göre Biden 7-11 puan önde, ama bir çok uzman Trump’a oy verebilecek ”utangaç seçmenin” sonucu değiştirebileceği şüphesini taşıyor. Brookings Institute’un ekonomik aktivitenin öncü göstergesi olan TIGER Endeksi’ne göre GOÜ global ekonomik normalleşme sonrası toparlanmada Gelişmiş Ülkelerin çok gerisinde kaldılar.

DOLAR/TL'DE OLAĞAN DIŞI ÖNGÖRÜ

Dollar/TL’de ise 12  ay sonrası için 8 TL'lik bir rakam bekleniyor. Yani TL 12 ayda sadece %3 değer kaybedecek. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %10-12 bandında seyredeceği öngörülerine göre, TL reel olarak değer kazanacak.

Reuters FX anketinin fon yöneticilerinin kararını ne ölçüde etkilediğini kestirmek zor. Fakat, bu tahmin repo ve swap getirilerini çok cazip kılıyor. TCMB Cuma günü swap faizini %11.75’e yükseltmişti. Dolar/TL 12 ayda sadece %3 değer kazanacaksa, bugün uzun vadeli dolar-TL swap sözleşmesi alan bir fon yöneticisi %8’den fazla getiri elde eder.
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