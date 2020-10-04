Reuters'in yaptırdığı ankete göre Biden 10 puan önde

Reuters haber ajansının yayımladığı anket sonuçlarına göre, Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Trump karşısında son bir ay içindeki en büyük farka ulaşarak, başkanlık yarışında 10 puan öne geçti. Trump’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve tedaviye alınmasının ardından gerçekleştirilen anket, ABD’lilerin çoğunluğunun virüsü ciddiye alsaydı Trump’ın hastalanmaktan kurtulabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.





Reuters/Ipsos tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde ülke çapında gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 51’i Biden’ı desteklerken yüzde 41’i Trump’a destek açıkladı. Ankete katılanların yüzde 4’ü üçüncü bir adaya oy vermeyi düşündüğünü, yüzde 4’ü ise henüz karar vermediğini belirtti.





ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı salgınla ilgili endişelerini korurken, ankete katılanların yüzde 65’i, ‘‘Eğer Başkan Trump koronavirüsü daha ciddiye alsaydı, muhtemelen hastalanmazdı’’ düşüncesini onayladı. Trump’ın koronavirüs konusunda halka gerçekleri anlattığına inananların oranı yüzde 34’te kalırken, yüzde 55 Trump’ın gerçekleri anlatmadığını, yüzde 11’i ise kararsız olduğunu söyledi.