Reuters'tan dikkat çeken Türkiye iddiası: Savaş pozisyonu alındı!

LAVROV: UYGULAMA HIZI YAVAŞ





‘SAVAŞ POZİSYONU ALINDI’





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de yapacağı görüşmeden üç gün önce yaşanan hava saldırılarında kaynaklar Rusya’nın Afrin çevresindeki köyleri hedef aldığını söyledi.Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar içerisinden kaynaklar hava saldırılarında en az beş savaşçının hayatını kaybettiğini 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Binbaşı Youssef Hamoud, “Rusya bu hafta saldırıları artırırken bu saldırılar İdlib bölgesinden başlayıp sınır boyunca Halep’in kuzeyine kadar uzandı” dedi.Geçen sene Rusya’nın Suriye ordusu ile birlikte düzenlediği saldırılar nedeniyle İdlib’de yaşayan neredeyse bir milyon kişi evini terketmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Rusya ve Türkiye görüşmüş ve bu saldırılar durdurulmuştu. Çarşamba günü iki lider bir araya gelerek yeniden bu konuyu görüşecekler.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü New York’ta yaptığı açıklamada anlaşmanın uygulama hızını yavaş olarak ifade etti. Tass haber ajansının haberinde Lavrov’un ayrıca Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde Ankara’nın Suriye’deki militanların ortadan kaldırılması konusundaki yükümlülüklerinin de ele alınacağını söyledi.Ankara ve Moskova’nın ulaştığı ateşkes Suriye ordusu ve İran’ın desteklediği milis güçlerin kazanımlarını konsolide etmesini sağlarken, Türkiye’nin İdlib’e asker göndermesi ise Rusya’nın önderlik ettiği taarruzu durdurmuştu.Suriye’nin kuzeybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve çevresinden oluşan bölgede dört milyondan fazla kişi yaşarken bunların yarım milyonu Rusya’nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırı boyunca çadırlarda yaşayan insanlardan oluşuyor.Türkiye ordusu ile birlikte haraket eden birlik komutanları Türkiye’nin son iki haftada bölgeye çok sayıda asker sevkettiğini ve onlarca üssü güçlendirerek bölgeye yapılabilecek bir saldırının önüne geçme konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.Hamoud, “Türk ordusu tüm askeri üsleri güçlendirdi ve bölgeye zırhlı araç, asker ve teçhizat sevk edilerek savaş pozisyonu alındı” dedi. Askeri kaynaklar Türkiye’ye ait roketatar ve tankların da yer aldığı bir askeri konvoyun Cumartesi gecesi Suriye’ye geçtiğini ve Türk üslerinin bulunduğu Jabal al Zawya’ya doğru ilerlediklerinin görüldüğünü söyledi.