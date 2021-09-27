Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'tan dikkat çeken Türkiye iddiası: Savaş pozisyonu alındı! /27 Eylül 2021 12:44

Reuters'tan dikkat çeken Türkiye iddiası: Savaş pozisyonu alındı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge olan kuzeybatı bölgelerine hava saldırılarını artırdığını, Türkiye'nin de bölgeye destek kuvvet gönderdiğini yazdı.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de yapacağı görüşmeden üç gün önce yaşanan hava saldırılarında kaynaklar Rusya’nın Afrin çevresindeki köyleri hedef aldığını söyledi.

Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar içerisinden kaynaklar hava saldırılarında en az beş savaşçının hayatını kaybettiğini 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Binbaşı Youssef Hamoud, “Rusya bu hafta saldırıları artırırken bu saldırılar İdlib bölgesinden başlayıp sınır boyunca Halep’in kuzeyine kadar uzandı” dedi.

Geçen sene Rusya’nın Suriye ordusu ile birlikte düzenlediği saldırılar nedeniyle İdlib’de yaşayan neredeyse bir milyon kişi evini terketmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Rusya ve Türkiye görüşmüş ve bu saldırılar durdurulmuştu. Çarşamba günü iki lider bir araya gelerek yeniden bu konuyu görüşecekler.

LAVROV: UYGULAMA HIZI YAVAŞ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü New York’ta yaptığı açıklamada anlaşmanın uygulama hızını yavaş olarak ifade etti. Tass haber ajansının haberinde Lavrov’un ayrıca Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde Ankara’nın Suriye’deki militanların ortadan kaldırılması konusundaki yükümlülüklerinin de ele alınacağını söyledi.

Ankara ve Moskova’nın ulaştığı ateşkes Suriye ordusu ve İran’ın desteklediği milis güçlerin kazanımlarını konsolide etmesini sağlarken, Türkiye’nin İdlib’e asker göndermesi ise Rusya’nın önderlik ettiği taarruzu durdurmuştu.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve çevresinden oluşan bölgede dört milyondan fazla kişi yaşarken bunların yarım milyonu Rusya’nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınırı boyunca çadırlarda yaşayan insanlardan oluşuyor.
 
‘SAVAŞ POZİSYONU ALINDI’

Türkiye ordusu ile birlikte haraket eden birlik komutanları Türkiye’nin son iki haftada bölgeye çok sayıda asker sevkettiğini ve onlarca üssü güçlendirerek bölgeye yapılabilecek bir saldırının önüne geçme konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Hamoud, “Türk ordusu tüm askeri üsleri güçlendirdi ve bölgeye zırhlı araç, asker ve teçhizat sevk edilerek savaş pozisyonu alındı” dedi. Askeri kaynaklar Türkiye’ye ait roketatar ve tankların da yer aldığı bir askeri konvoyun Cumartesi gecesi Suriye’ye geçtiğini ve Türk üslerinin bulunduğu Jabal al Zawya’ya doğru ilerlediklerinin görüldüğünü söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters'tan dikkat çeken Türkiye iddiası: Savaş pozisyonu... Sonraki Haber >>

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:57