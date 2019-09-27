Reuters'ten çarpıcı AKP analizi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden isimler, partinin üye sayısının son bir yılda 840 bin azaldığını açıkladı.





İsimleri açıklanmamak kaydıyla Reuters’a mülakat veren eski AKP’liler yeni bir parti kurulduğu takdirde daha fazla ve kritik isimlerin istifasının beklendiğini söyledi.





ABDULLAH GÜL, BABACAN'A DESTEK VERİYOR





Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrı ayrı parti kurma hazırlıklarını ilan ettiğine dikkati çeken Reuters'i haberine göre 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Babacan’ın kuracağı partiye destek vermesi bekleniyor.





Habere göre partiden istifa eden isimler, partideki sorunların çözüleceğine olan inancın azalmasının istifalarda etkili olduğunu söyledi.





AKP’li yetkililer ise istifaların ya da yeni parti kurma girişimlerinin ‘siyasi bir karşılığı olmayacağını’ iddia ederek, partinin bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor.





"BAZI İLLERDE TOPLU İSTİFALAR VAR"





AKP’den ayrılan eski bir milletvekili, istifa süreçlerine dair şöyle konuştu: “Tek tek istifalar oluyor. Bazı illerde toplu istifalar var. Bazı illerde yeni kurulacak partilere katılım için toplu istifa girişimleri oluyor. Bunlar güzel görüntüler değil o yüzden ayrılan bazı arkadaşlar onlarla konuşup bu istifaları durduruyor.”





"KENDİMİZİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUZ, YENİ SOLUK ARIYORUZ"





Suriyelilere ilişkin söylemler, yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı ile birlikte gelen iktisadi yavaşlama sonucunda oy kaybı yaşayan AKP’den istifa eden bir üye, “Partide kendimiz artık dışlanmış hissediyoruz.” dedi.





Eski üye sözlerine şöyle devam etti: “Parti genel merkezi bu istifaların farkına vardı, fakat rahatsızlığı durdurmak için gerekli adımları atmıyor. Bir erime değil şu aşamada belki; ama bu partiyi parti yapan insanların koptuğunu adım adım görüyoruz. Herkes kendine yeni yol arıyor, yeni kurulacak partilerde kendimizi daha iyi ifade edeceğimize inanıyoruz. Bir grup arkadaş yeni partilerden biriyle irtibata geçtik; bizi takip etmek isteyen birçok arkadaş var. Ekonomi ve Suriye meselesi gibi sorunların çözülmesinde ışık göremez olduk. Yeni bir soluk arayışı var. İstifaların devamını göreceksiniz zaten.”





"İSTİFALAR HEMEN HER GÜN..."





AKP’den istifa eden bir üst düzey yetkili ise ‘partinin başlangıç ilkeleriyle şimdiki durum arasında ciddi farkların’ olduğunu belirtti.





AKP’nin, eskiden fazlasıyla istişare yapılan bir parti olduğunu savunan üst düzey yetkili, artık bundan eser kalmadığını söyledi.





Aynı isim şöyle devam etti: “Zaten seçmen nezdinde de bunun karşılığı görülmeye başlandı. Türkiye genelinde birçok yerden parti teşkilatlarından istifalar oluyor. Bunlar basın toplantısıyla ya da başka mecralardan duyurulmadığı için önemli bir bölümünden kamuoyunun haberi olmuyor. Fakat hemen hemen her gün partinin ilk gününden itibaren görev almış birçok arkadaş kendisine yeni yol seçiyor.”





"SONUÇ ALAMAYACAKLAR"





AKP genel merkezinden üst düzey bir yetkili, partiden istifaları doğrularken, ayrılan kişilerin ya da yeni kurulacak partilerin siyasi karşılığının olmadığını iddia etti.





İstifaların Cumhurbaşkanına (Recep Tayyip Erdoğan) karşı yeni bir cephe kurmak anlamına geldiğini savunan üst düzey yetkili şu ifadeleri kullandı: “Sanki bir cephe kurmaya çalışıyorlar, fakat sonuç alamayacakları bir girişim olacak. Bazıları cumhurbaşkanımıza karşı kurulacak bir cepheye destek vermek gibi bir girişime bulaşıyor.Büyük çaplı, toplu istifalar beklemiyoruz doğrusu.”





"İSTİFALAR KÜÇÜNSENMEYECEK BOYUTA GELDİ"





Partiden bir başka yetkili ise istifaların ‘pek de küçümsenmeyecek’ boyuta geldiğini belirtti.





Yetkili yine de girişimlerin hayal kırıklığı olacağını iddia etti.





Aynı yetkili sözlerine şöyle devam etti: “Arkadaşlar seslerini partide yeterince duyurmayı başaramadıklarını söylüyorlar. Yeni parti girişimlerinin hayal kırıklığı olacağını düşünüyoruz. AKP bu kayıpları telafi edecek yapıda.”





AKP’nin geçen sene ağustos ayından beri üye sayısının 788 bin 131 azalarak yaklaşık 9 milyon kişiye gerilediğine dair haberler eylül ayı başında medyada yer almıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin üye sayısında yüzde 95’ten fazlası vefat kaynaklı 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu söylemişti.