Reuters'ten çarpıcı Erdoğan analizi: Yabancıyı ikna etti ama Türkleri ikna edemiyor

Ekonomi yönetiminin değişimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “piyasa ve Batı dostu” açıklamalarının ardından yabancıların döviz bozdurup TL varlıkları alırken, yerlilerin döviz ve altın alımlarına devam etmesi Reuters tarafından da gündeme getirildi.





“Temkinli Türkler henüz Erdoğan'ın ekonomik sözünü satın almıyor” başlıklı bir analize yer veren Reuters, Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem sözünün TL'de yabancı yatırımcı kaynaklı ralliyi (değer kazancı) tetiklediğini ancak yerlilerin henüz bu söze ikna olmadığını ve TL'deki değer kazancının yerlilerin döviz alımlarını sürdürmeleri nedeniyle durduğunu vurguladı.





“ERDOĞAN EN BÜYÜK ZORLUĞU…”

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, Erdoğan'ın en büyük zorluğu, geçen ayki piyasa dostu reformalar söyleminin gerçeğe dönüşeceğine dair yerlileri ikna etmekte yaşayacağına işaret ettiler.





İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, yerlilerde “korumacı bir refleks” olduğunu ve bunun TL'de yıllardır yaşanan değer kaybının bir sonucu olduğunu belirtti.





“Güven ve istikrar sağlanana kadar, özellikle bireysel yatırımcıların altın ve dövize ilgisi devam edecek” diyen Hocaoğlu, müşterilerine “temkinli duruş” tavsiye ediyor.



