Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'ten çarpıcı seçim analizi: Kimin yöneteceğinden çok nasıl... /14 Mayıs 2023 12:40

Reuters'ten çarpıcı seçim analizi: Kimin yöneteceğinden çok nasıl...

Türkiye kritik seçimler için sandık başında... Uluslararası camia da seçimleri yakından takip ediyor. Reuters, "Türkler, Türkiye’nin 100 yıllık tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy veriyor" diye yazdı. Haberde dikkat çekici bir ayrıntı da yer aldı. Ajans, seçimin sonucunun Türkiye'nin kimin tarafından yönetileceğinden çok nasıl yönetileceğine etki edeceğini yazdı.

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Türkiye tarihinin en kritik seçimleri için sandık başında... Oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak. Türkiye'nin kader seçimi, uluslararası arenada da yakından takip ediliyor.

Reuters, Türkiye'deki seçimleri okuyucularına "Türkiye, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını bitirecek kritik seçimde oy veriyor" başlığıyla aktardı. Ajansın haberinde, Erdoğan "usta bir seçim kampanyacısı" olarak nitelerken, ekonomik krizin Erdoğan'a olan desteği azalttığı ifadelerine yer verildi.

"Kimin yöneteceğinden çok nasıl yönetileceği belli olacak"
"Türkler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koltuğundan indirebilecek ve hükümetinin giderek artan otoriter rejimine son verebilecek olan ve modern Türkiye’nin 100 yıllık tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy veriyor" denilen haberde, oylamanın Türkiye'yi kimin yöneteceğini değil nasıl yönetileceğini de belirleyeceğine dikkat çekildi.
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