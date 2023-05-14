Reuters'ten çarpıcı seçim analizi: Kimin yöneteceğinden çok nasıl...

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri için sandık başında... Oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak. Türkiye'nin kader seçimi, uluslararası arenada da yakından takip ediliyor.







Reuters, Türkiye'deki seçimleri okuyucularına "Türkiye, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını bitirecek kritik seçimde oy veriyor" başlığıyla aktardı. Ajansın haberinde, Erdoğan "usta bir seçim kampanyacısı" olarak nitelerken, ekonomik krizin Erdoğan'a olan desteği azalttığı ifadelerine yer verildi.





"Kimin yöneteceğinden çok nasıl yönetileceği belli olacak"



"Türkler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koltuğundan indirebilecek ve hükümetinin giderek artan otoriter rejimine son verebilecek olan ve modern Türkiye’nin 100 yıllık tarihinin en önemli seçimlerinden birinde oy veriyor" denilen haberde, oylamanın Türkiye'yi kimin yöneteceğini değil nasıl yönetileceğini de belirleyeceğine dikkat çekildi.