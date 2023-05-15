Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'ten ilginç yorum: Türkiye tarihinin en uzun iki haftası olacak /15 Mayıs 2023 13:45

Reuters'ten ilginç yorum: Türkiye tarihinin en uzun iki haftası olacak

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye ikinci tura giderken, Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında. Psikolojik avantaj iktidarda. Önümüzdeki iki hafta, Türkiye tarihinin en uzun iki haftası olacak ve birçok şey yaşanacak" diye yazdı.

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Türkiye'de düzenlenen seçimler, dünya basınında da manşetlere taşındı. Süreci yakından takip eden İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye ikinci tura giderken, Erdoğan ilk testi atlattı ama risk altında" başlığıyla yayımladığı haberde, siyasi analistlerin ve ekonomistlerin sonuçlarla ilgili yorumlarına yer verdi.

Uzman isimlerle görüşen Reuters, mevcut sonucun iktidara psikolojik avantaj sağladığını, Erdoğan'ın muhtemelen istikrar vurgusu yapacağını belirtti.

"Önümüzdeki iki hafta, Türkiye tarihinin en uzun iki haftası olacak ve birçok şey yaşanacak" diyen Reuters, seçim sonuçlarıyla ilgili haberinde, ikinci turda Türkiye'nin daha laik ve demokratik bir yolu seçip seçmeyeceğinin belli olacağı yorumunu yaptı.

Sonucun Türkiye'deki derin kutuplaşmayı ortaya koyduğu kaydedilen haberde, 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun ülkenin 100 yıllık tarihindeki en önemli siyasi kararlardan biri olacağı vurgulandı.
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