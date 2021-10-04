Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters'ten Merkez Bankası açıklaması /04 Ekim 2021 19:56

Reuters'ten Merkez Bankası açıklaması

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası piyasalarda yaşanan sarsıntının etkisi devam ederken, uzmanlar yeni bir döviz krizinin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

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Reuters'a konuşan uzmanlara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz üzerindeki kontrolünü kaybetti. Uzmanlar, “Erdoğan'ın faiz planı işe yaramayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, uzun soluklu politikalar üretilmeden "günü kurtaran" faiz indirimleriyle Cumhurbaşkanı'nın istediğini söylediği "düşük faiz" ortamının oluşmayacağını, TCMB'nin faizler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini vurguladı. Prof. Erinç Yeldan, "döviz krizi" uyarısında bulundu. 

Son dönemde yapılan anketlerin ortalamaları alındığında ilk seçimde mevcut durumu koruyacağı garantisi olmayan Erdoğan faiz indirimini en geç 2023’te gerçekleşecek seçimler öncesi ekonomik büyümeyi, ihracatı ve dolayısıyla istihdamı desteklemek adına istiyor. 

Kadir Has Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Erinç Yeldan, “AKP ekonomi idaresi yeniden bir büyüme öyküsünü her ne pahasına olursa olsun kurgulama çabası içindedir. Bu çabanın sonucunun ise daha da şiddetli dengesizlik ve derinleşecek bir döviz krizi olacağı açıktır” dedi.

Yeldan, şunları söyledi:

“Bir başka hata ise sanki ekonomide faizi belirleyen merci TCMB gibi bir algı yaratılıyor. Sanki tüm yatırımcılar bankalar TCMB faizi ile çalışıyor gibi bir algı var ancak TCMB sadece bir hafta repo faizini belirler. Piyasada ticari, tüketici kredisi gibi ekonomik göstergeler TCMB faizi, siyaset iç dış şoklar bunların bileşeni. TCMB faiz düşürdü ama ticari kredilerde belirleyici olan uzun dönemli faiz oranları yükseldi.”
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