Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'ten 'Nebati' analizi: 'Fırtınanın ortasında' /17 Ocak 2022 16:48

Reuters'ten 'Nebati' analizi: 'Fırtınanın ortasında'

Reuters Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili bir analiz yayınladı. Analizde görüşlerine yer verilen "hükümete yakın bazı kaynaklar" endişelerini dile getirdi.

SHABER3.COM

İngiliz haber ajansı Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye ilişkin "Türkiye'nin yeni maliye bakanı fırtınanın ortasında" başlıklı bir analiz hazırladı.

Nebati’nin "Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" gibi sözlerine de yer verilen analizde AKP’li bazı kaynakların endişeli olduğu ve daha piyasa dostu bir figür beklediği aktarıldı.

Nebati iki hafta önceki "Ortodoks politikaları bir kenara bıraktık, şimdi heterodoks politikalar" açıklamasına dikkat çekilen analizde, Maliye Bakanı'nın, enflasyonla mücadelenin daha düşük değil daha yüksek oranlar gerektirdiğini söyleyen ana akım ekonomi teorisine aykırı olan oran indirimlerine atıfta bulunduğu kaydedildi.

Reuters'a konuştuğu belirtilen "hükümete yakın bazı kaynakların bile", Türkiye'nin böylesine çalkantılı bir zamanda ekonomiyi yönetmek için daha piyasa dostu bir rakam seçebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Görüşünü almak üzere Nebati'ye ulaşamadıklarını kaydeden Reuters, Maliye Bakanlığı sözcüsünün sorulara yanıt vermediği ve Erdoğan'ın ofisinin yorum talebine henüz geri dönüş yapmadığı belirtildi.

Reuters'a demeç veren AKP'den üst düzey bir yetkili, Nebati'nin küresel yeni düzenlemeler uyguladığını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalıştığını ve liranın çöküşünü engellediğini söyledi. Yetkili, "Bazı karamsar yorumlar yapılıyor ancak Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters'ten 'Nebati' analizi: 'Fırtınanın ortasında' Sonraki Haber >>

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:04:10