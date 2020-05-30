Reuters'ten Türk Lirası için kritik uyarı

Reuters’ın iddiasına göre, Türkiye bu yıl TL’yi desteklemek adına kamu bankaları aracılığıyla yılın ilk 4 ayında rezevlerinden 44 milyar dolar kullandı.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden dört bankacının yaptığı hesaplamaya göre 2019 başından Nisan sonuna kadar kullanım 77 milyar dolara ulaştı. Bankacılar Nisan’dan sonra da rezerv kullanımının devam ettiğini Mayıs ayı ile birlikte bu yılki döviz satışlarının 50 milyar doları aştığını tahmin ediyor.





Söz konusu rakamlar Ocak-Nisan dönemi için TCMB verilerinden hesaplamalar içeriyor. Ocak-Mayıs dönemi ise hesaplamaların yanında tahmin de içeriyor.





Kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşen bu döviz satışları yatırımcıların TCMB’nin yabancı para rezervlerinin yeterliliği konusunda endişelerine de neden oluyor.





Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.





TCMB BAŞKANI “REZERVLERDEKİ DALGALANMA GEÇİCİ” DEMİŞTİ





Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunda yaptığı açıklamada “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz; küresel risk iştahında ciddi azalma oldu. Gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir sermaye çıkışı oldu. Rezervlerimizde dalgalanma söz konusu ancak geçici” demişti.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da son yatırımcı konferansında Türkiye’nin yeterli olandan da fazla döviz rezervi bulunduğunu belirterek TCMB’nin tıpkı diğer merkez bankaları gibi piyasalardaki oynaklığı azaltmak adına döviz likiditesi sağladığını söylemişti.