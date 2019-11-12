Reuters'ten Türkiye iddiası

Türkiye ile Rusya’nın bugün Suriye’nin Kobani kentinde gerçekleştirdiği beşinci ortak devriye sırasında protestocuların zırhlı araçlara taş attığı, Türk güçlerinin gerçek mermilerle karşılık verdiği belirtiliyor. İddiaya göre, en az iki kişi yaşamını yitirdi, yedi gösterici yaralandı.







Reuters ajansının bir görgü tanığına ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne dayandırdığı haberde, gerilimin Kobani kırsalındaki Mabada bölgesinde patlak verdiği belirtildi. Buna göre, bir grup eylemci devriye gezen araçların yolunu kesmek için taş ve ayakkabı fırlattı.





Reuters’ın görüştüğü görgü tanığı, ‘Türk güçlerinin eylemcileri dağıtmak için önce havaya ateş açtığını, ardından göstericilere hem ateş ettiğini hem göz yaşartıcı gaz sıktığını’ öne sürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’yse, sahadaki kaynaklarına dayanarak en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini, yedi kişinin yaralandığını duyurdu.





Türkiye’nin Barış Pınarı adı verilen harekat sonrası Rusya’yla yaptığı anlaşma uyarınca, YPG’nin sınırın 30 kilometre gerisine çekilmesi, TSK’nin de Rus askeri polisiyle birlikte sınırın 10 kilometre derininde ortak devriye yapması öngörülüyordu. Bugünkü gerilim, beşinci ortak devriyede patlak vermiş oldu. Kobani’de geçen hafta da Türk zırhlı araçları protesto edilmişti.