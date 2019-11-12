Samanyolu Haber /Gündem / Reuters'ten Türkiye iddiası /12 Kasım 2019 20:23

Reuters'ten Türkiye iddiası

Türkiye'yle Rusya, bugün Suriye'nin kuzeyindeki beşinci ortak devriyeyi tamamladı. Kobani kırsalında yerel halk protesto gösterisi düzenleyerek zırhlı araçlara taş attı. Reuters ve Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türk güçlerinin protestoculara ateşle karşılık verdiği iddiasında bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye ile Rusya’nın bugün Suriye’nin Kobani kentinde gerçekleştirdiği beşinci ortak devriye sırasında protestocuların zırhlı araçlara taş attığı, Türk güçlerinin gerçek mermilerle karşılık verdiği belirtiliyor. İddiaya göre, en az iki kişi yaşamını yitirdi, yedi gösterici yaralandı.

Reuters ajansının bir görgü tanığına ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne dayandırdığı haberde, gerilimin Kobani kırsalındaki Mabada bölgesinde patlak verdiği belirtildi. Buna göre, bir grup eylemci devriye gezen araçların yolunu kesmek için taş ve ayakkabı fırlattı.

Reuters’ın görüştüğü görgü tanığı, ‘Türk güçlerinin eylemcileri dağıtmak için önce havaya ateş açtığını, ardından göstericilere hem ateş ettiğini hem göz yaşartıcı gaz sıktığını’ öne sürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’yse, sahadaki kaynaklarına dayanarak en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini, yedi kişinin yaralandığını duyurdu.

Türkiye’nin Barış Pınarı adı verilen harekat sonrası Rusya’yla yaptığı anlaşma uyarınca, YPG’nin sınırın 30 kilometre gerisine çekilmesi, TSK’nin de Rus askeri polisiyle birlikte sınırın 10 kilometre derininde ortak devriye yapması öngörülüyordu. Bugünkü gerilim, beşinci ortak devriyede patlak vermiş oldu. Kobani’de geçen hafta da Türk zırhlı araçları protesto edilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters'ten Türkiye iddiası Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:51