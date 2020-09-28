Samanyolu Haber /Dünya / Reuters'ten Türkiye iddiası /28 Eylül 2020 20:55

Reuters'ten Türkiye iddiası

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tartışmalı bölge Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalar savaş noktasına gelirken Türkiye'nin rolü de tartışılıyor.

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Pazar günü Suriye'den cihatçıların Azerbaycan'a destek amaçlı Ermenistan sınırına Suriye'den cihatçıları gönderdiğine dair görüntüler dikkat çekerken, Reuters da bu iddiayı destekleyen bir habere imza attı.

Suriyeli iki isyancının anlatımlarına dayanak yapılan haberde, "Türkiye, komşu Ermenistan ile tırmanan çatışmasında Azerbaycan'ı desteklemek için Suriyeli savaşçıları (cihatçılar) gönderiyor" ifadesi kullanıldı.

Haberde aktarılana göre, Suriye'nin kuzeyindeki TSK kontrolü altındaki cihatçı gruplardan iki savaşçı, Ankara ile koordineli olarak Azerbaycan'a konuşlandırıldıklarını söyledi.

Savaşçılar, konunun hassasiyeti nedeniyle isim vermeyi kabul etmemişler.Yine Türkiye'nin desteklediği bir grup olan Ahrar El Şam için Suriye'de savaşan bir cihatçı da, "Gitmek istemedim ama param yok. Hayat çok zor" ifadesini kullanıyor.

İki cihatçı da Suriyeli tugay komutanları tarafından ayda yaklaşık 1.500 dolar kazanacaklarının söylendiğini aktarıyor.Suriye'de Ceyş El Nakba saflarında savaşan cihatçılardan diğeri ise, yaklaşık 1000 savaşçının Azerbaycan'da konuşlandırıldığını ifade ediyor. 

Dağlık Karabağ topraklarındaki çatışmalar, çok sayıda ölüm ve yüzlerce yaralı raporlarıyla 2016'dan bu yana en şiddetli hâlini almış durumda.

Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a 4 bin civarında savaşçıyı gönderdiğini ve orada savaştıklarını ileri sürdü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısı ise bu iddiayı reddediyor.

Ermenistan ayrıca, Türk askeri uzmanlarının Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile birlikte savaştığını ve Türkiye'nin insansız hava araçları ve savaş uçakları desteği verdiğini ileri sürüyor.

Haberde, Azerbaycan'ın yine yalanlama yapmasına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin Bakü'ye destek sözü vermesine rağmen, yorumdan kaçınılmasına dikkat çekiliyor.
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