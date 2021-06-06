Samanyolu Haber /Ekonomi / Reuters'ten Türkiye yazısı /06 Haziran 2021 17:31

Reuters'ten Türkiye yazısı

Kanal İstanbul projesine ilişkin hükümet yapılacağı yönündeki ısrarını sürdürürken, büyük maliyet taşıyan proje için bankaların kredi vermeye çekindiği öğrenildi.

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Reuters’in haberine göre isminin kullanılmasını istemeyen banka kaynakları çevreye vereceği zarar ve düşük kârlılık gibi nedenlerle Kanal İstanbul’a kredi vermekten çekiniyor.Türk bankalarının öne sürdüğü gerekçeler, mega-projeye dış finansman bulmakta da zorluk çıkartabilir.

Reuters’e konuşan dört büyük bankanın üst düzey yetkilisi Kanal İstanbul’a kredi vermekten çekindiklerini açıkladı. Ayrıca aralarında İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’nın da bulunduğu altı büyük bankanın Birleşmiş Milletler (BM)  tarafından desteklenen doğaya ve insana zarara engel olan “sorumlu bankacılık” sözleşmesini imzaladığı, bu sebeple Kanal İstanbul’a kredi veremeyecekleri ifade edildi.

Bir bankanın üst düzey yetkilisi Kanal İstanbul’a çevre konuları yüzünden kredi vermek istemediklerini söyledi.2019 yılında hükümet tarafından yapılan açıklamada Kanal İstanbul’un maliyeti 13 milyar dolar olarak belirtilmişti.Kanal İstanbul için ilk kazının Ağustos ayında başlayacağı açıklanmıştı.
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