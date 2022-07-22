Revirde 'bir şeyin yok' denilen tutuklu yargıtay üyesi cezaevinde hayatını kaybetti

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylandığı için kısa bir süre önce Ödemiş Cezaevine gönderilen ihraç Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz, kaldırıldığı Ödemiş’teki devlet hastanesinde 58 yaşında hayatını kaybetti.







CEZAEVİ VE HASTALIK SÜRECİ

Bold'un özel haberine göre Mehmet Sait Demiröz, 21 Temmuz 2016’da tutuklandı. İki ay Ankara Sincan Cezaevinde kaldıktan sonra Konya Ereğli T Tipi Cezaevine gönderildi. Konya’da bir süre hücrede kalan Demiröz, Ekim 2019’da şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı.







Hapse girdiğinde ne şekeri ne de başka bir hastalığı olmayan Demiröz’e vücudunda yükselen enfeksiyon nedeniyle Tip 2 adı verilen diyabet teşhisi konuldu. Üç gün hastanede kaldı. Ciddi nefes darlığı ve kilo kaybı şikayeti olan Demiröz’ü şeker komasına girmeden önce iki hafta cezaevinde beklettiler. Doktorların ifadesine göre şeker komasına girdiğinde kalbi duracak seviyeye gelmişti. Yüksek dozda insülin vererek şekerini düzelttiler.





AMELİYATTAN ÜÇ HAFTA SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ama asıl sorun akciğerindeki enfeksiyondu. Şeker tedavisinden 4 gün sonra tekrar hastaneye kaldırıldı. Durumu artık son raddeye gelmişti. Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki doktor acilen röntgen çekilmesini istedi. Akciğer zarı iltihabı teşhisi konuldu ve 16 Aralık 2019’da ameliyat edildi. 7 saat süren ameliyatla ciğer zarını sıyırdılar. Ameliyattan sonra 7 gün içinde cezaevine gönderilecekti. Yara kapanmadığı ve enfeksiyon devam ettiği için 3 hafta daha hastanede kaldıktan sonra 7 Ocak 2020’de taburcu edildi.





TEDAVİSİ GECİKTİRİLDİ, GEÇ TEŞHİS KONULDU

Doktor, ameliyattan sonra eşi Melek Demiröz’e “Tanı geç konulduğu için antibiyotik tedavisine cevap vermedi. Erken tanı konulup ilaç tedavisi yapılsaydı ameliyata gerek kalmayabilirdi. Şimdi enfeksiyon riski devam ettiği için her zaman bu riskle yaşamak zorunda. Kötü şartlarda, cezaevi koşullarında yaşama devam ederse organ yetmezliklerinden herhangi biri ortaya çıkabilir, böbrek yetmezliği gelişirse acil diyaliz tedavisi işlemi gerekebilir. Kalp krizi riski de bulunuyor. Diabet olduğu için ise beslenmede sıkıntı çekiyor. Kilo alamıyor. Çok kilo kaybettiği için toparlanamıyor.” dedi.





KOĞUŞTA KALBİ DURDU, TUTUKLU BİR DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Duruşmada ameliyat yarasını gösterince 19 Haziran 2020’de tahliye edilen Demiröz, cezası onaylandığı için kısa bir süre önce tekrar tutuklanıp İzmir Ödemiş Cezaevine gönderildi. Tedavisi devam ederken tutuklanan Demiröz’ün kaldığı koğuştaki 17 kişi Kurban Bayramı günlerinde hastalandı. Demiröz, üç kere revire çıktı ancak bir şey yok diye geri gönderildi. Grip olduklarını düşündüler ama koronavirüsten de şüphelendiler. 17 Temmuz 2022 sabahı cezaevinde duran kalbi, koğuş arkadaşı bir doktorun müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Beş gündür Ödemiş’te yoğun bakımda yatan Demiröz, bugün yaşama veda etti.