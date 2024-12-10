Samanyolu Haber /Spor / Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı /10 Aralık 2024 23:12

Rey Manaj-Barış Alper Yılmaz pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı

TFF, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın son dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün VAR katılarını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 15. hafta oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı.

Açıklamada, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası yapılan VAR konuşmaları da yer aldı.

İşte Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan VAR konuşmaları:

Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Bileğe mi basıyor yoksa krampona mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha!

Turgut Doman: Bu açıdan oynatalım bir daha evet.

Turgut Doman: Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

METEHAN BALTACI'NIN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili VAR konuşmasında ise şunlar yaşandı:

VAR: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.

VAR: Temasa, demin ki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.

Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?

VAR: Turgut hocam bu temas anı.

Turgut Doman: Hızlı oynat abi.

Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.

Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.

Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.

VAR: Konfirme.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı

VAR: Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Zorbay Küçük: Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?

VAR: Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

Zorbay Küçük: Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum.
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