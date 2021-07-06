Reyhan İnandı'dan ilk açıklama: Eşime işkence yaptıklarını bayrağın önünde sergilediler

Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 31 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan eğitimci Orhan İnandı, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye götürüldü.







8 Haziran’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a, Orhan İnandı’yı tanımadığını söyleyen Erdoğan, dünkü kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada İnandı’nın MİT tarafından Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.





Bold Medya'dan Sevinç Özarslan 'a konuşan eğitimci Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, 35 gün sonra Türkiye’de ortaya çıkan ve işkence yapılan eşinin fotoğrafı karşısında şok yaşadıklarını söyledi.









“EŞİM ÇOK ZAYIFLAMIŞ”

35 gündür Kırgızistan’da eşini arayan Reyhan İnandı, “Şok olduk. Burada birçok resmi görüşme yaptım. Bana hep eşimin Kırgızistan’da olduğunu söylediler. Eşime işkence yaptıkları belli. Çok zayıflamış. Geçtiğimiz kış Kovid-19 geçirmişti. Aynen o hale gelmiş. Elinde şişlik var. Saç sakal uzatmışlar, perişan bir halde göstermişler. Türk bayrağının önünde eşime işkence yaptıklarını bütün dünyaya sergilediler. Bu Türkiye’nin ayıbıdır.” dedi.





“AİLEMİN DE BENİM DE GÖNLÜM KIRILDI”

Bu sabah itibariyle bütün Kırgız medyasının kendisiyle röportaj yapmak için yoğun bir talep olduğu söyleyen İnandı, “Bütün medya aradı. Sabahtan beri onlarla görüşüyorum. Buradaki Kırgız medyasına da eşimin fotoğrafını anlattım. Bana bu kadar zaman içinde eşimin Kırgızistan’da olduğu ümidi verildi. Ben gerçekten Kırgız devletine güvendim. Benimle görüşen bakanlara güvendim. Bana söylenilen her şeye inandım. Sonucun böyle olması benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Ailemin de benim de gönlüm kırıldı. 26 yıllık emeğin sonucu bu olmamalıydı. En korktuğum şey başıma geldi.” ifadelerini kullandı.





“SEBEP OLANLARI ALLAH’A HAVALE ETTİM”

Kırgız halkının da çok üzgün olduğun ifade eden İnandı şöyle devam etti: “Yolda görenler bile geldi sarıldı. Geceden beri telefonlarımız susmadı. İnsanlar ülkeleri adına benden özür diliyor. Eşimin Türkiye’de ortaya çıkması bende ve ailemde şok etkisi yarattı. Çocuklarım çok üzüldü. Bizim burada ömrümüzün yarısı geçti. Bu şekilde buradan ayrılmak en başta beni ve ailemi çok üzdü. Sebep olanları Allah’ın adaletine havale ettim.”





Eşi kaçırıldıktan sonra Birleşmiş Milletlere başvuru yapan İnandı, artık Kırgızistan’da kalmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.













ORHAN İNANDI KİMDİR?

1995’ten bu yana Kırgızistan’da eğitimcilik yapan Orhan İnandı, 2001 yılından bu yana Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Pedagoji üzerine doktora yapan Orhan İnandı 2012 yılında beri de Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı. İnandı, dünya edebiyatının önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov’un da yakın dostuydu.

Bünyesinde 16 lise, 1 üniversite, 1 uluslararası okul, 9 ilkokul bulunan Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları, Kırgız Cumhuriyeti eğitim sistemine yaptığı katkılardan dolayı 2002 yılında “Kırgız Cumhuriyeti Eğitiminde Mükemmeliyet” ünvanlı Şeref Madalyası ve beraberinde Kırgız Cumhuriyeti Takdir Belgesi verildi. 2003 yılında ise Onur Madalyası ile ödüllendirildi.

Hayatını eğitime adayan Orhan İnandı, 31 Mayıs akşamı saat 21.00 sularında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Cengiz Aytmatov Caddesi’nde yer alan evinden çıkarken kimliği belirsiz kişilerce bir araca zorla bindirildi. 1 Haziran sabahı 04.00 sularında olay yerine giden polis, İnandı’nın arabasını kapıları açık halde, 7-8 kilometre ötede buldu. Arabanın içinde İnandı’nın ceketi, iki telefonu ve gözlüğü vardı.





SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA

