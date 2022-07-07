Samanyolu Haber /Gündem / Reyhanlı Katliamı'nın emrini veren Memet Gezer tutuklandı /07 Temmuz 2022 18:28

Reyhanlı Katliamı'nın emrini veren Memet Gezer tutuklandı

53 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı Katliamı'nın talimatını verdiği belirtilen ve iade kararının ardından ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı Katliamı'nın talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

YUSUF NAZİK İTİRAF ETMİŞTİ
Reyhanlı Katliamı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti.
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