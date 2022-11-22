Reyhanlı saldırısını emniyete beş gün önce bildirdim

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te beşi çocuk 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili hakim karşısına çıkan sanık Memet Gezer, saldırıyı Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne saldırıdan 5 gün önce bildirdiğini ifade etti.







Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Gezer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatıysa duruşmada hazır bulundu.





Suriye’de kaçakçılık yaptığını ve ‘iyi para kazandığını’ ifade eden Gezer, yaptığı işler nedeniyle bu ülkede kamu görevlilerine rüşvet verdiğini, bu sayede Suriye istihbaratından yüksek rütbeli kişilerle tanıştığını belirtti. Suriye istihbaratında görevli bir generalden Türkiye’ye yönelik saldırı yapılacağı bilgisi aldığını savunan Gezer, bu bilgiyi arkadaşı M.G. aracılığıyla Hatay emniyetine ulaştırdığını ve ismini hatırlayamadığı bir polisle telefonla görüştüklerini iddia etti.





Polisin bu bilginin yeterli olmadığını söyleyip daha fazla bilgi talep etmesi üzerine, THKP-C Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural grubuyla irtibata geçtiğini ileri süren Gezer, “Bu vesileyle Yusuf Nazik, ardından da Suriye İstihbaratında subay olan Hacı isimli kişiyle tanıştım. Hacı aracılığıyla da Nasır Eskiocak’la tanıştım” dedi.





Gezer, saldırıyı düzenleyen bu kişilerden aldığı tüm bilgileri arkadaşı A.A. aracılığıyla Hatay emniyetine verdiğini belirterek şu detayları sıraladı; “Başlangıçta saldırının Ankara’da yapılacağı yönünde bilgi vardı. Hedefin Reyhanlı olduğunu, saldırıdan beş gün önce Hacı’nın, Nasır Eskiocak’a söylemesi üzerine öğrendim. Bunu öğrenir öğrenmez Hatay emniyetine bilgi verdim. İki gün sonra da görüştüğüm emniyetten bunu teyit ettim. Hatta bombayı kimin getireceğine kadar detay aktardım. Bunun için kimseden para talebinde bulunmadım. Zaten paraya ihtiyacım da yoktu. Bunu sadece ülkemin insanlarına zarar gelmesini önlemek için yaptım.”





Müvekkilinin saldırıyı detay vererek ihbar ettiğini belirten Gezer’in avukatı Adil Hasan Tahsin Dinç, Yusuf Nazik’in müvekkilinin ihbarcı olduğunu öğrenmesinin ardından intikam için saldırı talimatını Gezer’den aldığını söylediğini, müvekkilinin bu nedenle dosyanın sanığı olduğunu iddia etti.





Reyhanlı saldırısı 109 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 tarihli Ankara katliamına kadar Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemiydi. Saldırının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD’den Türkiye’ye 7 Temmuz’da getirilerek tutuklanmıştı.







