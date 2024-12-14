Samanyolu Haber /Gündem / Reyhanlı saldırısının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı /14 Aralık 2024 21:50

Reyhanlı saldırısının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den Türkiye'ye aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı "terörden arananlar" listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te, IŞİD tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
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