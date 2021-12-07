Reza Zarap'ın jetini kim(ler) uçuruyor?

Şu sıralar “itirafçılığın” keyfini süren Zarrap’ın, muteber “iş insanı” sıfatıyla ortalıkta dolandığı günlerde, medyanın en fazla ilgisini çeken konulardan biri Ebru Gündeş için aldığı Bombardier Challenger 300 tipi özel jetiydi. Bugün SBK’nın jetinde olduğu gibi, o jet üzerinde de pek çok muamma dolanıyordu. Hala da öyle aslında.



























