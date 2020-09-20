Reza Zarrab-AKP irtibatında çarpıcı iddia!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında yine Reza Zarrab'ın kirli para trafiği çıktı.





Rapora göre İngiliz Standard Chartered Bank (SCB), 2007-2016 yılları arasında, İran’a yönelik müeyyidelerin kanun dışı yollarla delinmesiyle ilgili hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab ve ağı için toplamda 5,8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirdi.







17/25 ARALIK 2013 SORUŞTURMALARINA RAĞMEN TRANSFER DEVAM ETTİ





SCB, 2013 yılında Türkiye’deki soruşturmaların başlaması ve ilk iddiaların kamuoyuna yansımasından sonra da Zarrab ile irtibatı kamuoyunda ifşa olmuş şirketlere ve kişilere para akışını durdurmadı.





15 Aralık 2015’te ABD’de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Ancak Standard Chartered, Zarrab ile irtibatlı transferleri ABD’ye aktarmaya devam etti.





Tablo, Zarrab’ın Mart 2016'da ABD'de tutuklanmasından sonra da değişmedi. Banka, 2016 yılı ocak-eylül ayları arasında Zarrab ile bağlantılı olduğunu belirlediği 24 şirket ve kişi için toplamda 133,1 milyon doları aşan 715 transfer yaptı.





REZA ZARRAB AKP'Lİ BAKANLARI RÜŞVETE BOĞMUŞTU





Reza Zarrab ismi 17 Aralık 2013'teki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.





Zarrab, iddianamede Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin dört bakanınan (Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) rüşvet verme, kara para aklama ve altın kaçakçılığıyla itham edilmişti.





İran bankalarının SWIFT bankacılık ağıyla bağlantısı kesildikten sonra İran, petrol ihracatı için yalnızca nakit veya altın kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Zarrab’ın "gaz karşılığı altın" planı, Tahran’ın nükleer programına karşı ABD öncülüğündeki uluslararası mali yaptırımları atlatmasına ve petrol ve doğalgaz ihraç ederken önemli maddeleri ithal etmesine imkân sağladı.





17 Aralık fezlekesinde Zarrab’ın, liderliğindeki örgüt vasıtasıyla ambargoyu delerek İran’ın sıcak para ihtiyacını karşılamak için sahtecilik, kaçakçılık ve rüşvet suçlarını işlediği yer almıştı.





AKP ZARRAB'I TAHLİYE ETTİ, POLİSLER HAPSE ATTI





Eski bakanlar hakkında hazırlanan fezlekede Zarrab liderliğindeki örgütün dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile örgüt faaliyeti çerçevesinde "haksız maddi menfaat ilişkisi" geliştirdiği iddia edilmişti.





Zarrab, 28 Şubat 2014'te "delillerin usülsüz toplandığı" gerekçesiyle tahliye edildi, hakkındaki "bakanlara rüşvet verme" suçlamaları da düşürüldü. El konulan paralar faiziyle Zarrab’a iade edildi.





17/25 Aralık soruşturmasıyla ilgili 17 Ekim 2014’te savcılık tarafından "takipsizlik" kararı verildi, soruşturmayı yürüten savcılar "Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmakla" suçlandı.





ZARRAB AMERİKA'DA TUTUKLANINCA İTİRAFÇI OLDU





19 Mart 2016 tarihinde ise Zarrab, ABD’de gözaltına alınıp cezaevine kondu. 2010-2015 yılları arasında "İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme", "kara para aklama", "kara para aklamak için komplo kurma" ve "ABD bankalarını dolandırma" suçlamaları ile yargılanan Zarrab, hakkındaki suçlamaları kabul ederek ABD yargısıyla anlaşmaya gitti ve sanık konumundan tanık konumuna geçti.





Zarrab’ın gaz karşılığı altın ticareti için kullandığı banka ise devlet bankası olan Halkbank’tı. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da İran yaptırımlarını deldiği suçlamasıyla 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmıştı.





Atilla, Zarrab’ın tanık konumuna geçmesiyle davanın tek sanığı olarak yargılandı ve 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19 Temmuz 2019’da tahliye edilen Atilla, Türkiye’ye döndü ve Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atandı.





ABD’deki bir üst mahkeme ise Atilla hakkında mahkumiyet kararını Temmuz ayında onadı. ABD’de Halkbank hakkında da devam eden bir ceza davası ve tazminat davası bulunuyor.





TUTUKLAMADAN SONRA DA PARA TRAFİĞİ





New York merkezli BuzzFeed News tarafından elde edilen ve kâr amacı gütmeyen bir küresel araştırmacı gazetecilik ağı olan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan FinCEN Files, 88 ülkeden 400'den fazla gazetecinin 16 aylık çalışması sonucu haberleştirildi.





FinCEN Files araştırması, ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi FinCEN’e sunulan gizli banka raporlarına, konsorsiyumun elde ettiği destekleyici banka belgelerine ve onlarca röportaja dayanıyor.





Araştırma, dünya çapında yolsuzluk ve suçluluğu destekleyen yasa dışı para akışlarına benzersiz, kuşbakışı bir görünüm sağlıyor.





FinCEN Files’a göre Standard Chartered, 2007’den itibaren Zarrab’ın gaz karşılığı altın planının bir parçası olabilecek 124’ten fazla şirket ve kişinin para transferlerini aktardığını tespit etti.





Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında da 24 kişi ve şirket için şüpheli işlem yaptığını bildirdi. Ekim 2016’da yapılan bildirimin, Zarrab’ın 19 Mart 2016’da Miami’de gözaltına alındıktan sonra yapılması dikkati çekiyor.





17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında Zarrab'dan rüşvet aldığı ortaya çıkan dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış (Prag Büyükelçisi), İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında hazırlanan fezlekeler AKP tarafından örtbas edilmişti.

MUAMMER GÜLER VE ZAFER ÇAĞLAYAN'A DA PARA GÖNDERMİŞ





FinCEN kayıtlarına göre, bankanın Ocak-Eylül 2016 arasında şüpheli para transferlerini aktardığı kişiler arasında Reza Zarrab’ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın özel kalemi Onur Kaya ve İçişleri eski Bakanı Muammer Güler de yer alıyor.





Aynı rapora göre SCB, Reza Zarrab’ın kardeşi Mohammad Zarrab’ın sahibi olduğu Lord Metal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti adlı şirket için de para transferi yaptı.





Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre Lord Metal’in sahibi olan Mohammad Zarrab, Zarrab’ın Royal Holding’deki ortaklarından biriydi. ABD’de hazırlanan iddianamede de Mohammad Zarrab’ın 75 yıl hapsi istenmişti.





Türkiye’de ise 1 Aralık 2017’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab’ın mallarına el koyulmasının ardından Lord Metal’in işlemlerine tedbir kararı getirilmişti. SCB’nin FinCEN’e sunduğu rapora göre banka, Lord Metal’in 2016’daki transferlerine aracı olmayı sürdürdü.





"ÇİN'E 168 BİN DOLAR AKTARILDI"





FinCEN kayıtlarında, Nargis Uluslararası Dış Ticaret Ltd Şti adlı şirket de Zarrab ile ilişkili olduğu için para transferleri incelenen şirketler arasında yer aldı. Nargis Uluslararası Dış Ticaret, 2013'te yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de mal varlıklarına el koyulan şirketler arasında yer alıyordu.





Sicil kayıtlarına göre şirket, Haziran 2019’a kadar Nesteren Zarei Deniz ve eşi Bora Deniz’e aitti. Reza Zarrab’a yönelik Türkiye’de yürütülen soruşturmada Zarrab’ın suç ağında yer alan isimler arasında gösterilen Nesteren Zarei Deniz, Zarrab’ın altın ihracatı için kullandığı Taha Kıymetli Madenler şirketinin de ortaklarından biriydi.





New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, 10 Kasım 2016'da İran yaptırımlarını deldikleri gerekçesiyle Nesteren Zarei Deniz ve Bora Deniz’in 75’er yıl hapsini istemişti. FinCEN Files'a göre Nargis Uluslararası Dış Ticaret, 11-12 Mayıs 2016’da SCB aracılığıyla Türkiye üzerinden Çin'e 168 bin dolar aktardı.





STANDARD CHARTERED İKAZ EDİLDİ





FinCEN'e sunduğu kayıtlarına göre SCB, Simla Danışmanlık AŞ adlı bir şirket için de OFAC (ABD Dışişleri Bakanlığı Varlık Kontrol Bürosu) yaptırımlarını deldiğine ilişkin uyarılar aldı.





Söz konusu şirketin Zarrab ile irtibatı olduğunu belirten banka, 22 Ocak 2016’da Endonezya’da faaliyet gösteren İran merkezli bir şirketin, Simla Danışmanlık'a 50 bin dolarlık şüpheli para transferi gönderdiğini raporladı.





Simla Danışmanlık AŞ’nin sahibi Mustafa Aşiroğlu Türkiye’de 2013’te yapılan soruşturmada rüşvet alma ve verme iddiasıyla yargılanan isimler arasında yer alıyordu.





Aşiroğlu hakkında 16 Ekim 2014’te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkmıştı. Mart 2014’te kurulan Simla Danışmanlık ise Kasım 2018’de tasfiye edildi.





SCB, 2016 yılı ocak-eylül ayları arasında gerçekleştirdiği 133,1 milyon dolarlık para transferinin 87 milyon dolarını ise Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret AŞ adlı tek bir şirket için aktardı.

HESAPLAR KUVEYT TÜRK VE TÜRKİYE FİNANS'TA





Transferler Rona Döviz tarafından şirketin Türkiye’deki farklı banka hesaplarına ya da Rona Değerli Madenler ve Değerli Taşlar Ticaret Ltd Şti’ye yapıldı. Şirketin hesaplarının bulunduğu bankalar Kuveyt Türk ve Türkiye Finans, konuyla ilgili ICIJ’in sorularına cevap vermedi.





Zarrab’ın yaptırımlardan kaçınma sisteminde, ihraç ettiği altınları satın aldığı şirket olarak medyaya yansıyan Rona Döviz’in, Türkiye’de yürütülen soruşturmada da adı geçiyordu.





Reza Zarrab, ABD’deki Hakan Atilla duruşmasında verdiği ifadede, gaz karşılığı altın planı çerçevesinde Rona Döviz’den külçe altın satın aldıklarını söylemişti.





2016 yılı mart ayında Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasının ardından ise SCB, Rona Döviz şirketi için yaklaşık 27 milyon dolarlık transfer yaptı.





ATASAY KUYUMCULUK'UN İŞLEMLERİ DE ŞÜPHELİ





İngiliz banka, Atasay Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ocak-Eylül 2016 arasındaki işlemlerini de şüpheli olarak raporladı.





FinCEN kayıtlarına göre, Atasay’ın gönderici veya alıcı olduğu 82 bin doları aşan şüpheli para transferi bulunuyor.





17 Aralık soruşturmasına dair raporda, "Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) aldığı istihbaratlar doğrultusunda; Zarrab’a ait Royal Holding AŞ’nin alt firmaları olan Durak Döviz AŞ, Tural Ltd Şti ve Pırlanta Ltd Şti’nin İran ve Dubai’ye külçe altın ihracatı ve İran’da Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altından külçe altın imalatı yapıldığı" iddia edilmişti.





ONUR AIR DE ŞÜPHELİ LİSTESİNDE





ABD Hazinesi’ne yapılan bildirimde, Onur Air Taşımacılık AŞ’nin işlemleri de Reza Zarrab ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle şüpheli olarak raporlandı. SCB raporunda Onur Air’in Mehdi Shams ile ilişkisi hatırlatıldı.





Dubai'de yaşayan İran asıllı İngiliz işadamı Mehdi Shams, 2013’te Onur Air hisselerine ortak olmuştu. Hisseler 2015’te Onur Air’in eski sahibine geri satılmıştı.





Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Ocak 2018’de Hürriyet gazetesine verdiği demeçte ise Mehdi Shams’ın Onur Air’de halen yüzde 18 hissesi olduğunu söylemişti.





Shams, İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Babek Zencani’nin kasası olarak biliniyordu. Shams, Mart 2016’da İran’da Zencani’nin yargılandığı davada idam cezasına çarptırılmıştı.





Zencani’nin ismi Zarrab ile de sıklıkla anıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı bir raporda ikili arasında bir ilişkinin olduğu aktarıldı.





DW Türkçe'nin haberine göre FinCEN kayıtları, Onur Air’in diğer şüpheli transferlerine de ışık tuttu.





ALMANYA'DA VERGİ RADARINA YAKALANDI





SCB, Haziran 2016’da Onur Air hakkında İran yaptırımlarına ilişkin başka bir SAR raporu daha hazırladı.





Rapora göre Onur Air, İran’da balistik füze bileşenlerinde kullanılabilecek karbon fiber üretimi için teknik, mali ve teknolojik destek sağladığı gerekçesiyle 2016 yılı ocak ayında OFAC tarafından SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar) listesine alınan bir şirkete 50 bin dolar para transfer etti.





Bankanın FinCEN’e sunduğu SAR’lar arasında Onur Air’in, Almanya'da yürütülen bir organize vergi kaçakçılığı soruşturmasına takılan şüpheli işlemleri de bulunuyor.





FinCEN kayıtlarına göre, soruşturma nedeniyle incelenen Suriyeli bir nakliye şirketinden Onur Air’e 2011’de yaklaşık 495 bin dolar para transfer edildi. Raporda Suriyeli şirketin ‘Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi riskli bölgelerdeki üçüncü taraflara’ çeşitli havaleler gönderdiği bildirildi.





BAŞKA HANGİ ŞİRKETLER ZARRAB İLE İRTİBATLI





SCB’nin Reza Zarrab ile irtibatlı olduğunu belirttiği şirketler arasında Dubai merkezli Osteon General Trading LLC, Transguard Emirates Security, kime ait olduğu saptanamayan Hansatic Business Management ve Türkiye merkezli Otik Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketler de yer aldı.





İngiliz banka, SAR raporunda, Zarrab’la bağlantılı olduğunu belirlediği kişi ve şirketlerin, "Medyada hakkında olumsuz haberler çıkan, İran’a uygulanan yaptırımları aşmak için açık girişimler sergileyen, düzensiz iş modelleri ve olağandışı fon akışı olan şirketler, kişiler ya da tutarsız adreslere sahip, yüksek riskli bölgelerde işlem yapan ve yüksek riskli işlerle uğraşan olası paravan şirketler" diye nitelendirdi.





Banka, Osteon General Trading LLC adlı şirketin Zarrab ile irtibatlı bir şirketle para alışverişi olduğunu, Hansatic Business Management adlı şirketin de İran’la bağlantılı şirketlerle para alışverişini tespit ettiğini belirtti.





Transguard ve Osteon General Trading’in adları ayrıca ABD’deki Hakan Atilla davasının tanık listesinde geçiyordu. Otik Havacılık ise 2018’de ABD’nin İran’a yönelik yaptırım listesine girmişti.





GÜNEŞ GENERAL TRADING'İN İŞLEMLERİ





Standard Chartered, 2012 yılı ekim ayında ise Güneş General Trading LLC isimli şirket için aktardığı şüpheli işlemleri ABD Hazinesi’ne bildirdi.





Dubai merkezli Güneş General Trading LLC, 2016’da ABD’de hazırlanan iddianamede Reza Zarrab’ın para transferlerinde kullandığı şirketler arasında yer alıyordu.





Bankanın raporuna göre SCB, Aralık 2011-Eylül 2012 arasında Güneş General Trading LLC için toplamda 108 milyon doları aşan 226 para transferi yaptı.





Banka, 2012 yılı ocak ayında hazırladığı bir başka raporda 2011 yılı mayıs-kasım döneminde şirket için yaptığı toplamda 34 milyon doları aşan 160 para transferini şüpheli olarak işaretledi. SCB, Güneş General Trading’in işlemlerin detaylarını paylaşmak istemediğine, transferlerin oldukça alışılmadık ve şüpheli göründüğüne dikkati çekti.





Rapora göre Güneş General Trading LLC’nin hem alıcı hem gönderici konumunda olduğu para transferlerinde, otomotiv, havacılık, petrol, enerji, tekstil şirketlerinin yanı sıra Nijerya’da ismi yolsuzluğa karışmış bir şirketle lehdarı bildirilmeyen bir banka hesabı da bulunuyor.





TÜRKİYE'DE NAB HOLDİNG ARASINDA ŞÜPHELİ TRANSFERLER





SCB, aynı raporda Güneş General Trading LLC ile Türkiye merkezli NAB Holding ile arasında da şüpheli transferler olduğunu bildirdi.





FinCEN kayıtlarına göre Güneş General Trading’den NAB Holding’e toplamda 9 milyon doları aşan 17 havale yapıldı. Bu transferler Haziran-Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşti.





Sicil kayıtlarına göre 2012’de NAB Holding’in ortakları Behram Eromi, Shahram Mohaghegh Eromi, Nadir Eromi, Omid Mohaghegh Eromi ve Amir Mohaghegh Eromi idi. Behram Eromi’nin, Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli olduğu kamuoyunda biliniyor.





2013’te Türkiye’de yürütülen soruşturmaya göre Shahram Mohaghegh Eromi’nin, Zarrab’ın suç ağında yer aldığı iddia edilmişti.





NAB Holding’in (ticaret sicil kaydında adı Omid Mohaghegh Eromi olarak geçen) küçük hissedarı Omid Mohagilegh Eromi'nin ise Reza Zarrab hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konmuştu.





Eromi, kendisi ve şirketlerinin Zarrab’la hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını açıklamıştı.





SCB'YE 600 MİLYON DOLARDAN FAZLA CEZA





Standard Chartered, 2001-2007 yılları arasında İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği için 2012’de 600 milyon dolardan fazla cezaya çarptırılmıştı.





Banka, 2019’da ise 2009-2014 arasında İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımları ihlal ettiği için ABD ve Britanya’ya toplam 1,1 milyar dolar ödemek zorunda kaldı.





Standard Chartered, bununla ilgili yayınladığı basın açıklamasında, sorumluluğun kısmen iki eski genç çalışana ait olduğunu bildirmişti.





Bankanın İran ile ilgili işlem değerinin 2012 ve 2019’da kabul ettiği rakamdan çok daha fazla olduğunu iddia eden iki eski çalışanının New York'ta açtığı dava ise devam ediyor.





Mart ayında bankaya Rusya’ya yönelik AB yaptırımlarını ihlal ettiği için İngiltere Finansal Yaptırımlar Uygulama Ofisi tarafından 20,5 milyon sterlin ceza kesildi.





ICIJ partnerlerine konuşan AML Right Source’dan yaptırım uzmanı Tim White, bir banka yaptırımları tekrar tekrar ihlal ettiğinde, bankaya verilen cezaların artırıldığını belirtiyor.





BİR BANKA AYNI İHLALİ İKİ KERE NİYE YAPAR?





Burada kurumun iyi bir yaptırım programı sunacak kaynaklara sahip olup olmadığının en önemli faktör olduğuna işaret eden White, "Dünyanın en büyük bankalarından biriyseniz, aynı ihlali iki kez yapmanız için bir sebep yoktur." diyor.





White’a göre, bir bankanın aynı hatayı tekrar etmesinin nedeni ise bu işlemler üzerinden, ihlallerin maliyetinden daha fazla para kazandıklarını düşünüyor olmaları.





Standard Chartered sözcüsü ise ICIJ partnerlerine yaptığı açıklamada, mali suçlarla mücadele için uyum programlarına önemli ölçüde yatırım yaptıklarını belirtti.





HALKBANK, NAB HOLDİNG, ATASAY KUYUMCULUK, RONA DÖVİZ SESSİZ





Sözcü, "2019’da 1,2 milyardan fazla işlemi olası şüpheli faaliyetlere karşı izledik ve 157 milyondan fazla işlemi geçerli yaptırım gerekliliklerine uygunluk açısından taradık. Küresel finans sisteminin gerçekliği şudur ki her zaman para aklama ve yaptırımlardan kaçma girişimleri olacaktır; bankaların sorumluluğu etkili tarama ve izleme sistemleri oluşturmaktır. Failleri adalete teslim etmek için düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.





FinCEN kayıtlarında yer alan bilgilerle ilgili görüşlerine başvurduğumuz Rona Döviz, Onur Air, Atasay, NAB Holding ve Halkbank sorulara cevap vermedi.





ICIJ’in ABD’deki avukatları aracılığıyla ulaştığı Reza Zarrab, konuyla ilgili yorum yapmadı.