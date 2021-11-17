Reza Zarrab davasında bazı gizli dosyalar açılacak

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi. Hakim Richard Berman, 1 Kasım’da savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sormuştu. Berman’ın mektubuna taraflardan yanıt geldi.





Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, dün hakim Berman’a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hakimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığını belirtti.







