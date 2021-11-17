Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab davasında bazı gizli dosyalar açılacak /17 Kasım 2021 12:09

Reza Zarrab davasında bazı gizli dosyalar açılacak

ABD'deki Reza Zarrab davasında, dosyaya gizlilik kaydıyla konulan belgelerin bazıları kamuya açılacak. Gizlilik kararı konulan 50’ye yakın belgelerden hangilerinin açıklanacağına yargıç karar verecek.

SHABER3.COM


New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasında, farklı zamanlarda gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi. Hakim Richard Berman, 1 Kasım’da savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sormuştu. Berman’ın mektubuna taraflardan yanıt geldi.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, dün hakim Berman’a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hakimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığını belirtti.


New York’ta aralarında Halkbank’ın da bulunduğu dokuz sanığın yargılandığı Reza Zarrab davasında, davanın ilk başladığı 15 Aralık tarihinden itibaren gizlilik kararı konulan 50’ye yakın dosya bulunuyor. Gizlilik kararı bulunan dosyalardan hangilerinde gizlilik kararının kaldırılacağına hakim Berman karar verecek.

1 Kasım’da gizlilik kararı kaldırılan bir belgeye göre, Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıkmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reza Zarrab davasında bazı gizli dosyalar açılacak Sonraki Haber >>

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:31